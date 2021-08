Quake remasterisé pour consoles et PC, propose un jeu croisé

Quake arrive sur les consoles de nouvelle génération, et en arrivant, nous voulons dire disponible aujourd’hui.

Nouvelles de tremblement de terre venir sur Xbox Series X/S, Switch et PlayStation a été divulgué avant l’annonce officielle de QuakeCon at Home grâce au PlayStation Store.

Cette version du jeu a été mise à jour et améliorée visuellement avec une prise en charge d’une résolution allant jusqu’à 4K et large. Vous pouvez également vous attendre à des modèles améliorés, un éclairage dynamique et coloré, un anti-aliasing et une profondeur de champ. De plus, le jeu contiendra la bande originale, y compris la chanson thème de Trent Reznor.

Le jeu est également livré avec les deux extensions originales The Scourge of Armagon et Dissolution of Eternity. Il est également livré avec deux développés par l’équipe de MachineGames, Dimension of the Past et la toute nouvelle Dimension of the Machine.

Dans l’extension Dimension of the Machine, vous êtes emmené dans les profondeurs du labyrinthe pour trouver un noyau de lave et d’acier connu uniquement sous le nom de The Machine. Ici, vous combattrez “le temps et l’espace” contre les forces du mal pour rassembler les runes perdues, alimenter la machine en sommeil et ouvrir le portail qui cache la “plus grande menace pour tous les mondes connus”. Vous devrez le détruire avant qu’il ne détruise tout.

Avec le jeu, vous pouvez également télécharger des mods et des missions gratuits supplémentaires tels que Quake 64, qui est disponible pour télécharger et jouer maintenant. Plus de mods et de missions créés par des fans et officiels arrivent bientôt.

Vous pouvez également vous battre à travers la campagne de base et les extensions en coopération à 4 joueurs en ligne ou en écran partagé local, et participer à des combats de style rétro avec prise en charge de 8 joueurs (en ligne) ou 4 joueurs (écran partagé local) allumettes. Il propose une prise en charge de serveur dédié pour le jumelage en ligne et une prise en charge peer-to-peer pour les correspondances personnalisées.

Encore mieux? Vous pouvez jouer à la campagne et à tous les packs d’extension en coopération ou affronter d’autres dans des matchs multijoueurs quelle que soit la plate-forme grâce au jeu croisé.

Encore une fois, la version mise à niveau de Quake est maintenant disponible pour PC, PS4, Switch et Xbox Series X/S. Une mise à niveau native gratuite arrive bientôt sur PS5, mais pour l’instant, elle est jouable via une rétrocompatibilité. Le jeu vous coûtera 9,99 $.