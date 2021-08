Quake remasterisé sorti aujourd’hui sur Switch, Xbox, PlayStation

Image : Id/Bethesda

Toutes les fuites et rumeurs étaient vraies : une nouvelle version, espérons-le, améliorée du légendaire jeu de tir à la première personne Quake d’id Software est sortie aujourd’hui sur plusieurs plateformes, y compris la Switch. Cette nouvelle version propose des graphismes légèrement améliorés, une prise en charge du jeu croisé, les deux packs d’extension d’origine et deux plus récents de MachineGames.

Quake est un jeu de tir rapide qui a été publié pour la première fois en 1996 en tant que suivi en 3D de l’incroyable Doom d’id en 1993. Ce fut un énorme succès, et la technologie derrière le jeu allait alimenter de nombreux autres tireurs célèbres des années 90, dont Hexen II et Half-Life.

Mais après le terne Quake 4, sorti en 2005, la série a effectivement fait une pause jusqu’à Quake Champions de 2017. Ce jeu était bien, mais jamais tout à fait lié aux vétérans qui aimaient la trilogie originale, et après être devenu free-to-play en 2018, il semblait que Quake était de nouveau dans le congélateur.

Cela étant, il est agréable de voir Quake frapper la plupart des grandes plates-formes pour son 25e anniversaire. Depuis environ une heure, le Quake amélioré est disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Switch et PC via Steam et Game Pass. (Nous nous attendons à ce que le jeu soit officiellement annoncé et publié plus tard dans la journée lors d’un panel à la QuakeCon 2021.) Apparemment, les améliorations de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X/S arriveront également à une date ultérieure.

G/O Media peut toucher une commission

Simplement intitulé Quake, ce nouveau port a été développé par Nightdive Studios à l’aide du moteur KEX de la société. Il promet de nouvelles fonctionnalités et améliorations intéressantes et coûte 10 dollars. Ce port comprend la prise en charge de la résolution grand écran, des modèles (légèrement) améliorés, un éclairage plus sophistiqué, l’anti-aliasing, les bandes sonores classiques (y compris l’OST de Nine Inch Nails), toutes les extensions précédemment publiées et le multijoueur en ligne coopératif/match à mort avec prise en charge du jeu croisé. Ce dernier est essentiel, car Quake est avant tout connu pour ses excellents modes compétitifs. (Son solo est tout simplement correct.)

Il y a aussi des ajouts étonnamment cool. Les joueurs Switch pourront utiliser les commandes gyroscopiques pour viser et tirer. Toutes les plates-formes prendront en charge les mods sélectionnés et le contenu créé par les fans, ce que Bethesda a ajouté aux nouveaux ports de Doom et Doom II. MachineGames, le studio derrière les grands redémarrages de Wolfenstein, a également créé un nouvel épisode pour cette version aux côtés du billet de faveur qu’il a publié en 2016. Les abonnés Xbox Game Pass Ultimate pourront même le diffuser via Xbox Cloud Gaming. À ce stade, je m’attends à ce que cette nouvelle version de Quake me fasse le petit-déjeuner.

Cette réédition a été divulguée pour la première fois la semaine dernière via un calendrier de la QuakeCon 2021 qui incluait la mention d’une version « revitalisée » du jeu de tir emblématique. Plus tôt dans la journée, divers points de vente ont également repéré une note ESRB pour une nouvelle version de Quake, ce qui semblait confirmer davantage que quelque chose se préparait. Et nous voici. Joyeux 25e anniversaire, Quake !