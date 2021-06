Quaker présente le soutien de la communauté des soins de santé dans le nouveau film #SalutingOurHeroes

Le film a été conceptualisé par Wunderman Thompson

Avant la Journée nationale du médecin, la marque de flocons d’avoine de PepsiCo India, Quaker, a sorti un nouveau film #SalutingOurHeroes pour reconnaître l’esprit résilient et infatigable de la communauté des soins de santé indienne. Le film se concentre sur des histoires inspirantes et positives qui parlent du travail accompli par la communauté des soins de santé pour aider les patients à trouver la force de se remettre de la situation difficile causée par la pandémie de Covid-19. Il a été conceptualisé par Wunderman Thompson.

Le film s’ouvre avec l’ambassadeur de la marque Quaker et le chef Vikas Khanna, exprimant sa gratitude envers chaque membre de la communauté des soins de santé, qui sert la nation extraordinairement en combattant ce combat. Le film met en valeur l’esprit implacable d’innombrables héros de la santé à travers le pays. Il présente le Dr Jigmet Wangchuk, qui a construit un hôpital spécialisé dans le Covid dans une région reculée de Leh ; Swati Bheemgaj, une infirmière de Bilaspur, qui a appris la langue des signes pour communiquer avec un patient Covid sourd et muet ; Manikandand, un chauffeur d’ambulance de Pondichéry qui a fourni un service d’ambulance gratuit 24h/24 et 7j/7 aux personnes dans le besoin et Shugufta Ara, une infirmière de Srinagar, qui a non seulement aidé à accoucher de plus de 100 bébés de mères séropositives au Covid mais a également pris soin de nouveau-nés.

Le film #SalutingOurHeroes est un humble geste pour saluer le service dévoué, les efforts inlassables et l’esprit inébranlable de nos professionnels de la santé, a déclaré Anshul Khanna, directeur principal, marketing – Aliments, PepsiCo India. “En hommage à nos héros, ce film présente non seulement les exploits d’une force incroyable de nos héros de la santé, mais nous remplit également d’espoir, de positivité et d’inspiration”, a-t-il ajouté.

Pour Khanna, en ces temps difficiles, les héros de la santé ont continué à briller. « Je remercie sincèrement tous les professionnels de la santé et les salue pour leur service extraordinaire, leur compassion sans faille et leur courage. Grâce à cette initiative spéciale, Quaker et moi exprimons notre admiration et notre appréciation collectives pour ces héros de la santé alors qu’ils continuent de lutter contre cette pandémie et de nous protéger », a-t-il ajouté.

« Mettant leur devoir avant eux-mêmes, nos travailleurs de la santé ont risqué leur vie pour en sauver d’innombrables autres. L’altruisme et la bravoure dont ils font preuve face à l’adversité sont une source d’inspiration pour nous tous. Quaker rend hommage à leur courage en leur rendant hommage avec notre court métrage #SalutingOurHeroes. Ces histoires montrent le courage, la conviction et la persévérance de nos héros contre vents et marées, alimentant la vie et la santé dans la nation », a déclaré Ritu Nakra, responsable WPP – PepsiCo Foods, Inde.

Lire aussi : La nouvelle campagne de Khatabook rend hommage aux MPME

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.