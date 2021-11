Qualcomm affronte Apple Silicon avec des puces PC de nouvelle génération conçues par d’anciens ingénieurs d’Apple

Qualcomm intensifie ses efforts pour concurrencer les nouvelles puces de la série M d’Apple pour Mac. Le fabricant de puces a organisé aujourd’hui sa journée des investisseurs 2021, axée sur le dévoilement de sa technologie de « nouvelle génération », y compris le nouveau matériel CPU conçu par Nuvia. Pour ceux qui gardent une trace, Nuvia est la startup de puces fondée par trois anciens ingénieurs Apple de la série A que Qualcomm a acquis plus tôt cette année.

L’acquisition de Nuvia par Qualcomm a été très compliquée pour un certain nombre de raisons. Le PDG de Nuvia, Gerard Williams, est le vice-président senior de l’ingénierie de Qualcomm. Williams a quitté Apple en mars 2019, et peu de temps après, il a été poursuivi par Apple. Le procès d’Apple allègue que Williams a exploité la technologie Apple et débauche d’autres employés d’Apple pour le rejoindre chez Nuvia.

Williams a ensuite riposté avec son propre procès, affirmant qu’Apple surveillait illégalement ses messages texte et que sa soi-disant « rupture de contrat » était inapplicable. Il n’y a pas encore eu de résolution dans ce procès.

Indépendamment de la bataille qui reste à résoudre entre Williams et Apple, Qualcomm va de l’avant en intégrant l’équipe et la technologie Nuvia.

Tel que rapporté par The Verge, Qualcomm a annoncé que ses processeurs de nouvelle génération pour PC avaient été repensés par l’équipe Nuvia. Les nouvelles puces sont conçues pour « établir la référence en matière de performances pour les PC Windows » et servir de « leader en matière de performances soutenues et d’autonomie de la batterie ». Qualcomm a spécifiquement qualifié ces puces de « solution compétitive de la série M pour PC ».

Les nouvelles puces conçues par Nuvia devraient être livrées dans les produits de consommation dans le courant de 2023, selon Qualcomm. Cela, bien sûr, donne à Apple deux ans supplémentaires pour présenter ses futurs plans Apple Silicon.

Lors de son discours d’ouverture de la journée des investisseurs, Qualcomm a également lancé quelques coups indirects à Apple. En taquinant ses puces Snapdragon de nouvelle génération, Qualcomm a qualifié Apple de « concurrent le plus proche » avec ses graphiques. En parlant de sa technologie de modem 5G, Qualcomm a déclaré que quiconque envisageait de rivaliser avec sa feuille de route 5G « ferait mieux de suivre cette feuille de route ». Apple, bien sûr, est en train de construire son propre modem 5G pour une utilisation dans les futurs modèles d’iPhone.

Vous pouvez suivre plus d’annonces de la journée des investisseurs de Qualcomm sur son site Web.

