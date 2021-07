Qualcomm annonce des plans pour faire avancer le marché Wear OS

Alors que Samsung et Google continuent de se rapprocher, Qualcomm regarde de l’extérieur. Samsung se prépare à lancer sa prochaine série d’appareils portables avec la Galaxy Watch 4, avec le nouveau logiciel inspiré de Wear OS de Google et peut-être un SoC construit par Samsung. Qualcomm ne tient pas debout alors que la société a annoncé son engagement continu envers la plate-forme Snapdragon Wear.

En plus d’annoncer que de nouveaux processeurs Snapdragon Wear sont en route plus tard cette année, Qualcomm a également annoncé le Wearable Ecosystem Accelerator. Dans le communiqué de presse, ce programme rassemble un conglomérat de différentes sociétés axées sur l’avenir des wearables. Compte tenu de la popularité continue des montres intelligentes, il serait logique que Qualcomm boucle les écoutilles et fasse un pas.

Bien que Qualcomm n’ait pas purement et simplement annoncé un nouveau processeur en route, il y a de l’espoir que ce nouvel accélérateur d’écosystème portable offrira de meilleures options sur le marché des montres intelligentes Android. Ce n’est un secret pour personne que l’une des meilleures montres connectées Android, la TicWatch Pro 3 GPS, est l’une des deux montres connectées utilisant le dernier processeur Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm.

Notre objectif est de fournir un véhicule dans l’industrie où les membres de l’écosystème collaborent pour offrir des expériences portables différenciées et injecter une nouvelle énergie et innovation dans cet espace passionnant.

À l’époque, il y avait beaucoup d’espoir que les fabricants de montres connectées monteraient à bord du train hype Wear 4100, mais seul TicWatch a accepté l’offre de Qualcomm. Pendant ce temps, Qualcomm a réussi à jeter un peu d’ombre sur Wear OS, affirmant qu’environ 40 millions “d’unités” ont été expédiées depuis 2016. Pour mettre cela en comparaison, un rapport de Counterpoint Research suggère qu’Apple a vendu 12,9 millions d’unités de la Watch 6 et Regardez SE au quatrième trimestre 2020 seul.

Avec le Wearable Ecosystem Accelerator en place, Qualcomm a rejoint plus de 60 entreprises différentes dans le but de faire avancer les wearables non Apple. Ces sociétés incluent Fossil Group, BBK Electronics (société mère d’Oppo et OnePlus), Verizon, Vodafone et bien d’autres. Qualcomm organisera également son premier “Qualcomm Wearables Ecosystem Summit” plus tard cette année, apportant potentiellement de nouvelles idées sur le marché.

On ne sait toujours pas ce que cela signifie exactement en termes de légendaire Pixel Watch et si nous verrons une puce Qualcomm à la barre. Certaines rumeurs ont affirmé qu’une version modifiée du SoC Whitechapel de Google occuperait le devant de la scène. Mais les rumeurs et les spéculations pourraient toutes être laissées de côté, et si Google voulait garder Qualcomm heureux, ce ne serait pas une surprise pour une Snapdragon Wear Pixel Watch.

