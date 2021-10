Qualcomm annonce les puces Snapdragon 778G Plus, 695, 480 Plus et 680 : tout savoir

Il s’agit davantage d’actualisations à mi-cycle que de mises à niveau complètes.

Qualcomm réorganise ses séries Snapdragon 7, 6 et 4 avec le lancement des modèles de système sur puce (SoC) Snapdragon 778G Plus, Snapdragon 695, Snapdragon 480 Plus et Snapdragon 680. Il s’agit davantage de mises à jour à mi-cycle que de mises à niveau complètes, ce qui a beaucoup de sens à l’heure du COVID, alors que l’ensemble de l’industrie est aux prises avec une pénurie de puces.

Le fabricant de puces basé à San Diego laisse également tomber quelques chiffres en ce qui concerne les ventes et la croissance tout en annonçant ces nouvelles puces. Qualcomm affirme que sa série Snapdragon 7 a augmenté de 44% l’année dernière seulement en raison d’une « énorme demande de haut niveau ». En outre, plus de 85 appareils ont été annoncés ou en cours de développement basés sur le Snapdragon 480, la puce 5G d’entrée de gamme de Qualcomm. Dans l’ensemble, il existe «une traction et un élan importants à tous les niveaux de Snapdragon», selon la société.

Comme mentionné précédemment, les Snapdragon 778G Plus, Snapdragon 695, Snapdragon 480 Plus et Snapdragon 680 nouvellement annoncés ne réinventent pas la roue, mais ils devraient aider l’industrie à progresser grâce à de multiples options disponibles à tous les niveaux de prix. Sur les quatre, le Snapdragon 778G Plus, le Snapdragon 695 et le Snapdragon 480 Plus sont compatibles 5G tandis que le Snapdragon 680 est uniquement 4G.

Commençons par le Snapdragon 778G Plus. Il s’agit d’une version légèrement modifiée du populaire Snapdragon 778G. Il dispose également d’un processeur légèrement plus rapide et d’un processeur graphique plus rapide. Il a le même noyau Kryo 670 Prime que le Snapdragon 778G, mais il peut désormais cadencer plus haut : 2,5 GHz contre 2,4 GHz. Le GPU Adreno 642L est également reconduit, mais il serait désormais 20 % plus puissant.

Le Snapdragon 695 apporte plus de mises à niveau par rapport au Snapdragon 690. Il contient des cœurs de processeur Kryo 660 plus rapides, ce qui le rend jusqu’à 15% plus rapide. Il dispose également d’un GPU Adreno 619 modifié qui serait 30% plus rapide que celui du Snapdragon 690. Non seulement cela, il existe également une différence de fabrication. Le Snapdragon 695 est basé sur un processus de 6 nm (contre 8 nm dans le Snapdragon 690). Le support mmWave 5G, qui manquait dans son prédécesseur, complète l’ensemble.

Le Snapdragon 480 Plus est similaire au Snapdragon 480 mais il a un processeur légèrement plus rapide (2,2 GHz contre 2,0 GHz).

Quant au Snapdragon 680, il utilise les cœurs de processeur Kryo 265, le GPU Adreno 610 et le tout nouveau triple FAI, le Spectra 346.

Qualcomm dit que toutes ces nouvelles puces devraient être lancées commercialement au quatrième trimestre 2021.

