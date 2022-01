Qualcomm attaque les fabricants : les ordinateurs portables Windows avec Snapdragon n’ont pas triomphé il y a 3 ans à cause de leurs prix | La technologie

La société en charge de produire des processeurs pour téléphones portables et ordinateurs, Qualcomm, est clair que la faute à la défaillance des ordinateurs portables avec leurs puces est une question de prix que les fabricants mettent.

Nous avons actuellement une grande variété d’ordinateurs portables. Les constructeurs ont mis les batteries pour pouvoir proposer des appareils en fonction des besoins des différents types de groupes de population. Et, est-ce que, maintenant, il existe une vaste gamme dans laquelle les utilisateurs peuvent se déplacer.

Ça oui, un facteur déterminant dans le choix d’un ordinateur portable est le prix. De nombreux utilisateurs ne sont pas prêts à payer des sommes exorbitantes pour un ordinateur qu’ils n’utiliseront que pour naviguer, répondre à des e-mails et rédiger des documents texte. Bien que les entreprises essaient toujours de vendre de l’électricité, ce n’est parfois pas nécessaire.

Qualcomm s’est aventuré à franchir le pas et a lancé des processeurs pour ordinateurs portables, cette belle promesse d’avoir une puce à faible consommation électrique ; mais avec une puissance suffisante pour une utilisation quotidienne, il a été acheté par des entreprises et des utilisateurs. Ce qui s’est passé, c’est que ces équipes n’ont pas eu l’accueil mérité.

Quel était le problème? Le prix. Les ordinateurs portables équipés de processeurs Qualcomm et fabriqués par d’autres sociétés étaient à des prix non compétitifs et qu’ils étaient placés presque au même niveau que les ordinateurs portables capables d’effectuer des tâches telles que le rendu vidéo, la programmation et les projets 3D.

Microsoft essaie de rendre Windows 10 compatible avec les mobiles depuis plusieurs années. Mais les téléphones Windows sont exclus de ces plans.

Et, est-ce face au dilemme de choisir entre certaines équipes ou d’autres ; les utilisateurs misent sur la conventionnalité. Qualcomm lui-même a clairement indiqué que la faute en était à la manière dont les fabricants ont compris leurs processeurs, les intégrant dans des équipements haut de gamme et pour des secteurs trop spécifiques.

L’exemple inverse est ce qui s’est passé avec le MacBook d’Apple avec son processeur M1. Cette puce est venue transformer les ordinateurs Cupertino minces, légers et alimentés par batterie en de véritables machines multitâches. De plus, l’existence de modèles comme le MacBook Air a rendu ce processeur plus démocratisé.

Qualcomm a également clairement indiqué qu’il ne contrôlait pas les prix des appareils mis sur le marché avec ses processeurs. Nous devrons voir comment le marché évolue et comment les entreprises correspondent à ces déclarations de Qualcomm, À l’avenir, les ordinateurs portables Arm pourraient réduire leur prix ou en avoir un plus approprié.