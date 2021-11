Qualcomm cherche à usurper les puces de la série M d’Apple avec des processeurs PC de nouvelle génération

La société étendra également ses GPU Adreno dans le but de proposer des jeux de bureau aux futurs produits PC.

Qualcomm a annoncé des plans qui lui permettraient d’affronter Apple pour la suprématie alors que la société cherche à renforcer son activité de processeurs pour PC.

Le fabricant de puces basé à San Diego a annoncé son SoC de nouvelle génération basé sur Arm qui, selon lui, serait conçu pour établir la référence en matière de performances des PC Windows. La nouvelle puce mettra Qualcomm en concurrence directe avec les processeurs de la série M d’Apple.

Apple a dévoilé ses derniers processeurs de la série M qui alimentent les nouveaux ordinateurs portables MacBook Air et MacBook Pro et les ordinateurs de bureau iMac et Mac Mini en 2020, promettant d’éliminer progressivement les puces Intel d’ici 2022.

Le directeur de la technologie de Qualcomm, le Dr James Thompson, a annoncé des plans pour les nouvelles puces lors de sa journée des investisseurs 2021. Il vise à faire livrer des échantillons aux clients du matériel dans les neuf mois précédant le lancement du produit en 2023.

Nuvia, que Qualcomm a acquis plus tôt pour 1,4 milliard de dollars, concevra la nouvelle puce. Nuvia a été fondée en 2019 par trois employés d’Apple qui avaient auparavant travaillé sur les puces de la série A du géant technologique basé à Cupertino.

Le fabricant de puces a également fait de grandes promesses – il vise à devenir le leader des « performances soutenues et de la durée de vie de la batterie ». La société étendra également ses GPU Adreno dans le but de proposer des jeux de bureau aux futurs produits PC.

Qualcomm a déjà tenté de percer le marché des puces PC avec la gamme Snapdragon 8cx. Il s’est également associé à Microsoft sur les puces SQ1 et SQ2 de la Surface X. Cependant, ces efforts ont été ternes par rapport aux puces basées sur Arm d’Apple qui offraient une puissance et une expérience de batterie révolutionnaires.

Mardi, la société a également déclaré qu’elle s’attendait à ce que les ventes de puces à Apple soient minimes au cours des prochaines années, mais a prédit une croissance robuste des puces pour les voitures autonomes et les appareils connectés, a rapporté .. Qualcomm prévoit que les revenus du secteur automobile atteindront 3,5 milliards de dollars en cinq ans et 8 milliards de dollars en 10 ans, contre 1 milliard de dollars pour l’exercice 2021. Mardi, elle a annoncé un accord pour la fourniture de puces pour voitures autonomes au géant automobile allemand BMW.

