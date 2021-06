Qualcomm confirme que le nouveau Wear OS peut fonctionner sur les montres intelligentes existantes, mais il nous reste encore des questions

Qualcomm a déclaré que ses puces de smartwatch actuelles peuvent prendre en charge la prochaine mise à jour Wear OS que Google et Samsung développent.

La société s’est entretenue avec XDA-Developers et a confirmé la prise en charge du nouveau Qualcomm Snapdragon Wear 4100, et même de l’ancien Snapdragon Wear 3100. Cela pourrait potentiellement permettre à bon nombre des meilleures montres Wear OS de prolonger leur durée de vie. Cela dit, la déclaration de Qualcomm laisse encore beaucoup à désirer.

Nous travaillons avec Google pour amener Wear OS 3.0 sur les plates-formes Snapdragon Wear 4100+ et 4100. Les plates-formes Snapdragon Wear 3100, 4100+ et 4100 sont capables de prendre en charge Wear OS 3.0, mais nous ne discutons pas de détails pour le moment.

La déclaration de Qualcomm à XDA a été reprise par Android Central lorsqu’on lui a demandé de commenter et suggère que les détails entourant le support peuvent ne pas être réglés. Qualcomm semble confiant que ses puces peuvent exécuter la nouvelle version de Wear OS, mais il pourrait finalement appartenir à Google et aux OEM de smartwatch de savoir si les appareils plus anciens recevront ou non la mise à jour.

Fossil a déjà déclaré qu’il ne mettait pas à jour ses montres intelligentes existantes vers la nouvelle version Wear OS, ce qui exclut les appareils populaires comme le Fossil Gen 5E. Cependant, il est toujours possible que l’entreprise revienne sur cette décision. Pendant ce temps, les choses ne sont toujours pas claires pour les deux appareils exécutant la dernière plate-forme Snapdragon Wear de Qualcomm, comme le GPS Mobvoi TicWatch Pro 3 et le tout nouveau TicWatch E3.

Pour l’instant, nous pouvons être certains que les prochaines montres connectées de Fitbit et Samsung exécuteront le nouveau système d’exploitation Wear, certaines rumeurs indiquant que Samsung utilise une puce Exynos pour son appareil. Cependant, cela laisse encore de nombreux propriétaires actuels de Wear OS sans chance ou s’accrochant à l’espoir.

Samsung devrait en montrer plus sur la prochaine version de Wear OS lors d’une prochaine vitrine du MWC 2021. Avec un peu de chance, il y aura plus d’informations concernant la prise en charge des appareils existants.

Deuxième meilleur

Mobvoi TicWatch E3

Puissant et plus abordable

La nouvelle Mobvoi TicWatch E3 prend le meilleur de ses prédécesseurs et les associe dans une smartwatch Wear OS puissante mais étonnamment abordable. Grâce au nouveau Qualcomm Snapdragon Wear 4100 et à la dernière version de Wear OS, l’E3 devrait offrir certaines des meilleures performances et efficacité de la batterie.

