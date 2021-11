Qualcomm continue de dominer les ventes de puces malgré la pénurie mondiale

Qualcomm a réussi à dépasser les attentes en annonçant mercredi ses résultats du quatrième trimestre de l’exercice. La société a déclaré un chiffre d’affaires de plus de 9,3 milliards de dollars, avec un chiffre d’affaires annuel total de plus de 33 milliards de dollars.

Les revenus trimestriels devraient atteindre entre 8,4 et 9,2 milliards de dollars, les analystes tablant sur un peu moins de 8,9 dollars pour le trimestre. Il s’agit d’une croissance notable par rapport au chiffre d’affaires du trimestre précédent et d’une croissance de 12 % par rapport à la même période l’an dernier.

L’activité de puces de la société, QTC, qui fournit des puces pour les meilleurs téléphones Android et autres appareils connectés, a contribué le plus avec 7,7 milliards de dollars, soit plus que les 7,5 milliards de dollars prévus. C’est un exploit surprenant, compte tenu des effets du chipset mondial sur la production de smartphones, et Qualcomm ne voit pas cette croissance s’arrêter de si tôt.

« Nous sommes bien placés pour continuer à dominer le mobile et permettre la transformation numérique des industries grâce à notre large portefeuille de technologies pertinentes », a déclaré Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, dans un communiqué. « Nos résultats dans les domaines RF front-end, Automotive et IoT attestent du succès de notre feuille de route technologique et de notre stratégie de diversification des revenus. »

Trimestre très impressionnant pour @Qualcomm. Semblent avoir leur chaîne d’approvisionnement bien sous contrôle et la demande de combinés et de ses activités adjacentes est forte. 3 entreprises de plusieurs milliards de dollars et automobile manquent juste un milliard. Les conseils ont l’air bien aussi. $QCOM #Revenus pic.twitter.com/JYad4THn7s – Daniel Newman (@danielnewmanUV) 3 novembre 2021

Outre la pénurie mondiale de semi-conducteurs, Qualcomm se trouve également confronté à une concurrence accrue, principalement de Samsung et de Google. La rumeur dit que Samsung se prépare à augmenter l’utilisation de ses propres puces Exynos dans ses téléphones en 2022, tandis que Google met ses œufs dans le panier Tensor avec le Pixel 6.

De plus, avec Wear OS, Samsung utilise sa propre puce pour alimenter la Galaxy Watch 4, une montre connectée très populaire et le seul appareil exécutant la dernière version de Wear OS 3. Alors que les appareils basés sur Qualcomm devraient être mis à jour en 2022, il place notamment Samsung devant Qualcomm en termes de support.

Cependant, Qualcomm ne semble pas concerné. Alors que le trimestre en cours est historiquement fort, le directeur financier de Qualcomm, Akash Palkhiwala, s’attend à ce que la croissance de ses activités QTC et QTL (licences) se poursuive au deuxième trimestre fiscal, date à laquelle les premiers combinés alimentés par sa rumeur Snapdragon 898 devraient être lancés. .

[O]u des facteurs clés, nous restons les contraintes d’approvisionnement, et nous prenons certaines décisions compte tenu de la vigueur du marché des téléphones portables au cours de ce trimestre pour allouer l’offre un peu différemment en fonction de la rentabilité. Mais vraiment, quand vous pensez à la demande de la clientèle continue d’être très forte, et nous sommes donc confiants que lorsque vous regardez le deuxième trimestre fiscal ou regardez l’exercice 21 qui passe à l’exercice 22. Ces deux entreprises connaîtront une croissance très mode forte.

De plus, Qualcomm prévoit d’expédier jusqu’à 550 millions de smartphones 5G en 2022.