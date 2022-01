TL;DR

Un dirigeant de Qualcomm a critiqué la tarification « inadaptée » des premiers appareils Windows on Arm. Les ordinateurs portables Windows utilisant du silicium PC Snapdragon haut de gamme se vendent généralement au prix de 1 000 $ ou plus.

Qualcomm et Microsoft ont battu Apple de plusieurs années avec les ordinateurs portables Windows on Arm en 2018, offrant une expérience PC à part entière basée sur Arm. Cependant, ces ordinateurs portables ont généralement souffert de performances décevantes et de prix élevés.

Maintenant, un dirigeant de Qualcomm a en effet critiqué le prix des premiers ordinateurs portables Windows on Arm dans une interview avec Golem.de (h/t : MSPowerUser).

« L’un des points dont nous n’étions pas satisfaits avec les premiers appareils était le prix inadéquat (sic) », a déclaré le directeur principal de la gestion des produits de Qualcomm, Miguel Nunes, au magasin.

Un historique de prix élevés ?

Nous ne sommes pas en désaccord non plus, car le Snapdragon 835 HP Envy X2, qui faisait partie de la première vague d’ordinateurs portables Windows 10 alimentés par Snapdragon, s’est vendu au prix de 1 000 $. Il y avait des appareils moins chers, comme l’Asus NovaGo à 700 $, mais ces appareils étaient définitivement l’exception.

Même aujourd’hui, ceux qui veulent un ordinateur portable Snapdragon Windows relativement puissant devront généralement dépenser 1 000 $ à 1 600 $ pour des appareils comme le HP Elite Folio, Surface Pro X et Samsung Galaxy Book S. La situation s’est améliorée avec l’introduction de la gamme Snapdragon 7C de puces d’ordinateurs portables au cours des deux dernières années, ce qui a donné lieu à des ordinateurs portables Windows basés sur Arm à un prix beaucoup plus raisonnable. Mais ces puces sacrifient une tonne de puissance, exacerbant l’écart de performances par rapport à Apple.

Pensez-vous que les ordinateurs portables Windows on Arm sont trop chers ?

Nunes a également déclaré au point de vente que Qualcomm ne contrôlait pas le prix de ces appareils. Néanmoins, il va sans dire qu’un chipset peut être un contributeur important à la nomenclature.

Les prix ont peut-être également été exacerbés par la poussée des ordinateurs portables Arm avec connectivité cellulaire, obligeant les OEM à dépenser de l’argent pour des antennes et d’autres pièces. Cependant, le tout nouveau Snapdragon 8cx Gen 3 n’a pas de modem intégré, ce qui, espérons-le, signifie que les fabricants d’ordinateurs portables peuvent expédier des appareils sans connectivité cellulaire.

