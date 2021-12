Qualcomm dévoile un appareil de style commutateur ciblant « l’avenir du jeu portable »

Image : Qualcomm

Dans l’espace de jeu portable, nous avons Nintendo avec le commutateur extrêmement populaire, alimenté par le NVIDIA Tegra X1 vieillissant mais compétent, puis nous avons des mobiles et des tablettes de plus en plus puissants. Il existe une gamme d’autres appareils portables à plus petite échelle mais promouvant une technologie et des concepts puissants (Valve a son Steam Deck en route), et le fabricant de puces Qualcomm rejoint cet espace avec le producteur de matériel Razer.

Les sociétés ont annoncé un partenariat pour produire un « kit de développement » Snapdragon G3x, qui est tout à fait conçu comme une vitrine de la technologie de la société et des résultats qu’elle peut obtenir dans l’espace de jeu portable. Justin Cooney, directeur des partenariats mondiaux de Razer, a souligné qu’il ne s’agissait pas d’une version commerciale du système, mais qu’il s’agissait strictement pour l’industrie du développement de voir la technologie (et le concept) en action.

Ce n’est pas une annonce de matériel Razer. Le kit de développement Snapdragon G3x est un appareil Qualcomm. En travaillant avec Qualcomm dans ce partenariat collaboratif, nous visons à amener plus d’éditeurs et de développeurs à la table et à réaliser notre vision commune pour créer l’avenir du jeu portable.

À certains égards, cela ressemble à l’approche adoptée par NVIDIA avec ses divers appareils Shield qui faisaient la promotion du chipset Tegra – bien qu’ils soient disponibles à la vente publique et qu’ils aient un accent légèrement plus large que cet appareil Qualcomm, ils ont finalement été conçus pour présenter la technologie, qui a finalement trouvé sa plate-forme grand public dans le Switch.

Qualcomm produit déjà un bon pourcentage des puces les plus performantes et les plus populaires de l’industrie mobile, il est donc bien établi pour offrir des performances portables impressionnantes. Les spécifications du kit de développement pour promouvoir la plate-forme G3x sont intéressantes : le GPU et le chipset prennent en charge les connexions 5G, peuvent sortir sur des écrans 4K et s’attacher à des « casques de réalité mixte ». Le chipset exécutera des jeux Android mais mettra l’accent sur le streaming de jeux à partir de PC / consoles et même de services cloud.

Image : Qualcomm

C’est un mouvement intéressant, tout compte fait, et ajoute un autre concurrent dans l’espace que NVIDIA a sans doute dominé pendant un certain nombre d’années – fortement stimulé par le Switch bien sûr. Il va également sans dire que si Nintendo décide de s’en tenir à l’approche de la «console hybride», elle surveillera en permanence les options de puces et de GPU sur le marché. Seul le temps nous dira si Nintendo s’en tient à ce modèle, continue de s’associer à NVIDIA ou prend finalement une autre voie.

Quoi qu’il en soit, il est clair que les jeux portables restent un espace chaud sur le marché, Nintendo faisant sans aucun doute beaucoup pour que cela se produise ces dernières années.

Image : Qualcomm