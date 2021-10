Qualcomm devrait commencer à s’inquiéter car OPPO est censé construire une puce haut de gamme

OPPO voudrait prendre davantage le contrôle de sa production selon la dernière rumeur de Nikkei Asia suggérant que la société cherche à construire son propre chipset pour smartphone.

Des sources proches du dossier ont déclaré à la publication que le SoC serait construit avec TSMC sur la base de son processus 3 nm. C’est le même fabricant qu’Apple utilise pour ses puces dans l’iPhone.

Les téléphones alimentés par le prétendu SoC ne seraient pas lancés avant 2023 au plus tôt. Pourtant, cela signalerait un lent changement par rapport à Qualcomm après que Google ait lancé sa série phare Pixel 6 avec une puce Tensor personnalisée (et Qualcomm n’était pas vraiment amusé par cela).

Samsung commencerait également à utiliser ses propres puces Exynos dans davantage de ses téléphones Galaxy en 2022, ce qui pourrait causer des problèmes supplémentaires à Qualcomm, qui a du mal à répondre à la demande en raison de la pénurie mondiale de semi-conducteurs.

Plus tôt cette année, des rumeurs indiquaient qu’OPPO lancerait une puce 5G plus tard cette année ou au début de l’année prochaine, bien qu’il semble que ses efforts soient repoussés. Xiaomi aurait également redynamisé ses efforts pour développer son propre SoC.

Les problèmes de production alimentent probablement la détermination d’OPPO, car la société aurait intensifié ses efforts de développement à la suite du drame de Huawei, les États-Unis faisant plus ou moins de la société un acteur majeur. OPPO aurait recruté des développeurs de puces et des experts en IA de sociétés concurrentes telles que MediaTek, Qualcomm et Huawei.

Pour l’instant, OPPO continue d’utiliser Qualcomm pour ses meilleurs téléphones Android comme l’OPPO Find X3 Pro, avec MediaTek utilisé pour d’autres modèles.

Cela dit, si OPPO finit par utiliser son propre SoC, on pourrait se demander si cela s’étendrait également à OnePlus maintenant que les deux sociétés sont liées à la hanche. Cependant, la plus grande question est de savoir si ce SoC serait en mesure de rivaliser avec les puces Snapdragon haut de gamme de Qualcomm.

