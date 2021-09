Qualcomm est sur le point de donner à vos prochains écouteurs sans fil une amélioration de la qualité CD avec aptX Lossless

in

Qualcomm a annoncé la prochaine génération d’audio Bluetooth avec sa nouvelle technologie aptX Lossless. La nouvelle fonctionnalité arrive sur les écouteurs de nouvelle génération équipés de la technologie Snapdragon Sound et permettra un son de qualité CD via une connexion Bluetooth.

Alors que de nombreux smartphones et ordinateurs sont capables de produire un son sans perte, les connexions Bluetooth entravent souvent l’expérience en raison d’un manque de bande passante. Les codecs actuels comme ceux de Sony peuvent offrir un son presque sans perte ou “avec perte”, mais il existe encore des limitations que Qualcomm a apparemment résolues avec aptX Lossless.

Avec aptX Lossless, les utilisateurs bénéficieront d’un son sans perte de qualité CD 16 bits à 44,1 kHz à partir de leurs écouteurs et casques Bluetooth. Selon James Chapman, vice-président et directeur général de Qualcomm Technologies, cela permettra aux appareils “de fournir le son de la manière dont l’artiste l’a prévu”.

L’audio sans perte signifie mathématiquement exact bit par bit, sans perte du fichier audio et jusqu’à présent, le débit binaire nécessaire pour le transmettre via Bluetooth n’était pas disponible. [W]Nous sommes ravis d’annoncer cette nouvelle prise en charge du streaming audio sans perte de CD pour les écouteurs et casques Bluetooth que nous prévoyons de mettre à la disposition des clients plus tard cette année.”

Qualcomm adopte une « approche au niveau des systèmes » en utilisant aptX Adaptive avec la technologie Qualcomm Bluetooth High Speed ​​Link pour détecter quand un son sans perte est lu et passer à l’échelle à l’aide d’une connexion durable.

La technologie est capable de débits supérieurs à 1 Mbit/s et peut évoluer en douceur dans des environnements RF encombrés pour une expérience audio cohérente. Il est également rétrocompatible. Ainsi, même si aptX Lossless n’est disponible que lorsque les deux appareils prennent en charge la technologie, il peut toujours fournir un son presque sans perte et d’autres formats de haute qualité sur les appareils pris en charge.

Selon le rapport sur l’état du son 2021 de Qualcomm, 70 % des personnes interrogées recherchent un « bon son », tandis que 52 % souhaitent un son de haute qualité ou sans perte. Le rapport souligne comment les tendances d’écoute ont changé en raison de la pandémie et de plus en plus de personnes à la recherche d’un son à faible latence, en particulier pour les jeux.

À l’heure actuelle, très peu d’appareils prennent en charge Snapdragon Sound, et aucun des meilleurs écouteurs sans fil ne figure sur cette liste. Cependant, avec les tendances d’écoute actuelles du rapport State of Sound de Qualcomm et des entreprises comme Amazon apportant un son sans perte à leurs plateformes de streaming, ce n’est qu’une question de temps avant que davantage d’appareils ne soient lancés avec le badge Snapdragon Sound.

