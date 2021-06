Qualcomm et d’autres investiraient dans Arm si l’achat de Nvidia était bloqué par les régulateurs

in

Nvidia a annoncé l’automne dernier qu’elle entamait officiellement le processus d’acquisition d’Arm Holdings auprès de SoftBank pour 40 milliards de dollars. Dans les mois qui ont suivi, nous avons vu des inquiétudes de la part des concurrents et l’accord n’a pas encore été approuvé ou fermé par les régulateurs. Maintenant, Qualcomm a partagé que si la vente à Nvidia était bloquée, elle et d’autres investiraient dans Arm.

En février, Qualcomm a fait part de ses inquiétudes concernant l’acquisition d’Arm par Nvidia à la Federal Trade Commission (FTC), à la Commission européenne et à l’Administration d’État chinoise pour la réglementation du marché. Et Google et Microsoft ont fait de même.

Alors qu’Apple s’appuie sur une licence d’Arm pour ses puces des séries A et M et aurait vraisemblablement un fort intérêt pour le résultat, il ne s’est pas publiquement opposé à l’acquisition de Nvidia à ce stade. Mais Qualcomm, Google et Microsoft ont exprimé leur inquiétude quant au fait que Nvidia, propriétaire d’Arm, pourrait en faire un gardien pour les entreprises qui tentent de louer sa propriété intellectuelle.

Pour sa part, Nvidia a promis que si l’accord était conclu, Arm “continuerait à exploiter son modèle de licence ouverte tout en maintenant la neutralité client mondiale qui a été à la base de son succès”.

Dans le dernier développement rapporté par The Telegraph (via CNBC), le futur PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a maintenant annoncé qu’il investirait dans Arm si les régulateurs bloquaient l’achat de Nvidia.

“Si Arm a un avenir indépendant, je pense que vous constaterez qu’il y a beaucoup d’intérêt de la part de nombreuses entreprises de l’écosystème, y compris Qualcomm, à investir dans Arm”, a déclaré Amon. « Si elle quitte SoftBank et qu’elle entre dans un processus pour devenir une société cotée en bourse, [with] un consortium d’entreprises qui investissent, dont bon nombre de ses clients, je pense que ce sont de grandes possibilités.

Expliquant davantage l’idée d’investir dans Arm, Amon a déclaré que Qualcomm “serait certainement ouvert à cela” et qu’il a “eu des discussions avec d’autres sociétés qui ressentent la même chose”, a déclaré The Telegraph.

Qualcomm n’a pas répondu à une demande de commentaire de CNBC, mais Nvidia a partagé une déclaration réaffirmant pourquoi elle veut acheter Arm et une vague mention d’un partenariat avec Qualcomm :

“Arm a besoin d’une infusion de nouvelles technologies qu’il peut fournir aux titulaires de licence Arm partout dans le monde, c’est pourquoi nous nous sommes intensifiés et avons accepté d’acheter Arm”, a déclaré le porte-parole. “Nos technologies et celles de Qualcomm sont hautement complémentaires – nous serions heureux de l’aide de Qualcomm dans la création de nouvelles technologies et de nouveaux produits pour l’ensemble de l’écosystème Arm.”

Dans le cas où Qualcomm, Microsoft et Google auraient la possibilité d’investir dans Arm, Apple serait probablement là à leurs côtés avec l’importance de la technologie Arm pour son écosystème matériel.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :