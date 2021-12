Qualcomm et Mediatek auront un nouveau (ancien) concurrent dans les processeurs : Imagination’s RISC-V Catapult | La technologie

L’activité des processeurs est sur le point de s’agrandir un peu grâce à l’annonce d’Imagination, entreprise mythique du secteur des semi-conducteurs, de revenir avec quatre nouveaux produits.

Pour ceux d’entre vous qui peignent déjà des cheveux gris, le nom d’Imagination Technologies vous semble sûrement quelque chose, puisqu’il y a 20 ans, ils sont devenus célèbres grâce à leurs graphismes PowerVR.

Aujourd’hui, au milieu de 2021, la société a annoncé qu’elle se lançait dans le secteur des processeurs basés sur l’architecture RISC-V.

Cette société, dont Apple (3,6%) et Intel (2,9%) sont actionnaires avec une partie de sa participation, veut montrer que son approche CPU est la bonne à l’heure où tout le monde croit qu’elle peut produire des processeurs.

Comme l’explique l’entreprise elle-même, Catapult est une gamme de processeurs basés sur l’architecture RISC-V qui a été conçue à partir de zéro pour les besoins informatiques hétérogènes de nouvelle génération.

Grâce à l’architecture CPU open source, Les processeurs Imagination peuvent être configurés en fonction des performances, de l’efficacité ou des profils équilibrés, ce qui les rend adaptés à un large éventail de marchés.

Les processeurs Catapult, poursuivent-ils, sont conçus pour des marchés couvrant les modems 5G, le stockage, les véhicules ADAS/autonomes, les centres de données et le calcul haute performance.

Ils sont multi-threads et disponibles en variantes 32 bits et 64 bits, et ils ont un grand nombre d’options configurables par le client, selon les besoins de l’application.

D’après le peu que nous savons de sa configuration, c’est que Jusqu’à huit cœurs cohérents asymétriques peuvent être mis à l’échelle par cluster pour améliorer la polyvalence du SoC, avec la possibilité d’ajouter des manettes personnalisées.

Toute cette technologie est conçue pour que les clients d’Imagination Technologies puissent commander des puces personnalisées, ce qui leur donne un meilleur contrôle sur le SoC et leur produit.

Maintenant même Nous n’avons pas de référence du produit, et vous ne vous attendez pas à voir les performances bientôt des processeurs Imagination Technologies circulant sur Internet. Mais, même ainsi, il est très intéressant de voir comment une entreprise qui a eu un grand impact revient sur le marché et souhaite l’avoir à nouveau.