Qualcomm et Microsoft travaillent ensemble sur de nouvelles puces pour le métaverse

Le métaverse est à peu près un sujet aussi ambigu que possible – malgré l’implication que Meta pourrait posséder un tel terme compte tenu de sa récente nouvelle image de Facebook – mais le terme englobe bien plus que vivre dans un monde virtuel caché derrière une paire de lunettes VR . C’est pourquoi Microsoft et Qualcomm se sont associés pour développer des technologies matérielles et logicielles pour un coin spécifique du marché des métaverses.

Nous parlons spécifiquement des lunettes AR, un type de lunettes intelligentes qui emballent des écrans transparents ou projetés dans les lentilles d’une paire de lunettes pour aider à superposer des objets virtuels sur le monde physique. Microsoft est un leader dans ce domaine depuis 2016, date à laquelle il a lancé ses lunettes HoloLens AR, et maintenant la prochaine génération de HoloLens et d’autres lunettes AR pourrait être alimentée par le nouveau chipset développé par Qualcomm et Microsoft.

Ce nouveau chipset est spécialement conçu pour permettre le développement de lunettes AR plus légères et plus économes en énergie, ce qui est absolument nécessaire dans l’espace si les entreprises veulent progresser au-delà de l’espace d’entreprise existant et dans le domaine des consommateurs.

En plus de cela, les deux sociétés intégreront leurs plates-formes de développement XR – c’est-à-dire Microsoft Mesh et Qualcomm Spaces, respectivement – pour s’assurer que les produits d’un large éventail de définitions XR peuvent fonctionner ensemble de manière cohérente et cohérente.

Microsoft a récemment annoncé qu’il apporterait sa plate-forme Mesh à Microsoft Teams afin que les réunions virtuelles puissent être rejointes et vécues à partir d’une grande variété d’appareils.

Avec ces nouveaux développements de Microsoft et Qualcomm, de nouvelles lunettes AR et d’autres appareils XR – comme les casques VR – peuvent être construits sur des plates-formes qui encouragent des normes ouvertes et interopérables, aidant à créer des mondes virtuels et des technologies qui peuvent être appréciées à partir de nombreux facteurs de forme différents.

La patience est une vertue

Chaque retard de jeu vidéo PS5 en 2022 – et leurs prochaines dates de sortie

De nombreux matchs de grande envergure ont été retardés au cours des deux dernières années en raison de COVID-19. Malheureusement, l’industrie des jeux a vu cette tendance se poursuivre jusqu’en 2021. Nous avons donc compilé une liste de chaque jeu retardé ou repoussé jusqu’en 2022 et au-delà. Voici à quoi vous pouvez vous attendre !