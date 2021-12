Qualcomm et Razer veulent augmenter les enchères pour les jeux mobiles

Qualcomm veut jouer un rôle plus important dans le monde du jeu. Alors que les puces Qualcomm alimentent depuis longtemps une grande partie des joueurs mobiles via les smartphones, la société souhaite également alimenter les appareils de jeu réels – et a annoncé la nouvelle plate-forme de jeu Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1.

La nouvelle plate-forme est conçue pour créer une nouvelle catégorie d’appareils de jeu mobiles. Sur la plupart des appareils, il fonctionnera probablement sous Android et jouera à des jeux Android. Non seulement cela, mais il prendra également en charge le streaming de jeux et d’autres technologies de jeu émergentes. Mais la raison pour laquelle les gens aiment les jeux mobiles est qu’ils sont faciles à transporter et qu’ils fonctionnent sur un appareil que les utilisateurs transportent déjà dans leur poche. Il sera intéressant de voir si le concept d’appareils de jeu Android sur mesure peut décoller.

Qualcomm m’a emmené à son sommet annuel Snapdragon pour en savoir plus sur la nouvelle plate-forme.

Spécifications de la plate-forme

La plate-forme actuelle est essentiellement conçue pour améliorer l’expérience de jeu que vous obtenez sur un appareil Android. Il comprend le GPU Qualcomm Adreno pour exécuter des jeux jusqu’à 144 images par seconde et un HDR 10 bits pour des couleurs éclatantes et des environnements détaillés. Il prend en charge la technologie Qualcomm Sound pour fournir un son de haute qualité à faible latence. Et, il prend également en charge une expérience multi-écrans, avec la possibilité de se connecter à un appareil de réalité mixte.

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Il semble qu’une grande partie de ce qui pourrait permettre une meilleure expérience de jeu sur le Snapdragon G3x ait à voir avec le facteur de forme et le fait que les appareils puissent avoir des ventilateurs, un écran plus grand, etc. Cela dit, cette plate-forme est conçue pour être plus spécifiquement ciblée sur les jeux. Ainsi, il sera probablement plus efficace qu’une plate-forme mobile complète.

Le kit de développement Razer Snapdragon G3x

Outre la plate-forme elle-même, Qualcomm a également annoncé un partenariat avec Razer pour le kit de développement Snapdragon G3x. Ce kit ne sera pas réellement mis en vente – ou du moins pas encore. Au lieu de cela, il est conçu pour que les développeurs créent ou modifient des jeux pour tirer parti des contrôleurs, de la plus grande marge thermique et des écrans à fréquence d’images plus élevée. En d’autres termes, les jeux mobiles pourraient commencer à devenir un peu plus intenses au niveau graphique, du moins là où le matériel le permet.

Qualcomm n’a pas encore annoncé si et quand les consommateurs pourront mettre la main sur un appareil alimenté par Snapdragon G3x. En supposant que les développeurs tirent réellement parti de la technologie, nous pourrions commencer à voir des appareils grand public au milieu ou à la fin de l’année prochaine. Il semble probable à ce stade que Razer disposera d’un appareil grand public à un moment donné. Cependant, cela reste à voir.