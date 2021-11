Qualcomm fabriquera des puces PC Windows 11 qui correspondent à la série M1 d’Apple

Apple a dévoilé le système sur puce (SoC) M1 l’année dernière, annonçant son intention de réduire sa dépendance au silicium Intel. Les MacBook Air et Pro M1 ont reçu d’excellentes critiques qui ont incité Intel à lancer une campagne anti-Apple massive. Le fabricant de puces est terrifié par ce que les processeurs personnalisés d’Apple peuvent faire. Ainsi, Intel a diffusé ses publicités anti-Apple pendant la majeure partie de l’année. Apple a doublé le M1 avec les M1 Pro et M1 Max qui alimentent les modèles de MacBook Pro 2021. Les nouveaux SoC offrent encore plus de puissance. En réponse, Qualcomm souhaite fabriquer ses propres processeurs de qualité M1 qui serviront les machines Windows 11 du futur. Le grand cauchemar M1 d’Intel ne fait qu’empirer.

La grande peur de l’Apple M1 d’Intel

Nous avons expliqué pourquoi le fabricant de puces a si peur d’Apple avec chaque publicité Intel qui dénigrait le M1. Ce n’est pas seulement parce que les ventes de Mac d’Apple ont augmenté grâce à la puce M1 au cours de l’année écoulée. Les Mac d’Apple représentent toujours une part limitée du marché mondial des PC. C’est Windows qui domine le domaine, et les appareils Windows fonctionnent sur des puces Intel ou AMD, pas sur des processeurs M1.

Mais le silicium d’Apple prouve qu’Intel et AMD ne sont pas les seuls concurrents sur le marché. Le SoC M1 d’Apple ne fera que permettre aux autres fabricants de puces de rêver en grand. Et ils pourraient proposer leurs propres puces ARM qui pourraient offrir des performances similaires à celles du M1.

Qualcomm est l’une de ces sociétés, et on peut affirmer que Qualcomm a battu Apple de plusieurs années sur le marché. Les fournisseurs d’ordinateurs portables ont fabriqué des appareils basés sur la plate-forme Snapdragon de Qualcomm pour PC pendant quelques années. Pourtant, ces appareils n’ont jamais reçu les critiques stellaires que les puces de la série M d’Apple ont reçues.

En plus de Qualcomm, Samsung et Google pourraient être intéressés à faire progresser leur technologie SoC personnalisée au point où ces processeurs pourraient alimenter les ordinateurs portables Windows et les Chromebooks.

Le nouveau SoC M1 Pro d’Apple pour MacBook Pro. Source de l’image : Apple Inc.

Confirmation des nouveaux processeurs Windows de Qualcomm

Qualcomm est à la traîne d’Apple depuis des années en ce qui concerne les SoC mobiles. Les meilleures puces Snapdragon ne peuvent pas toucher les nouveaux processeurs de la série A d’Apple. C’est pourquoi il n’est pas surprenant que le M1 ait vu des critiques élogieuses tandis que les modèles Snapdragon 8cx n’ont pas réussi à générer un enthousiasme similaire.

Mais Qualcomm veut changer tout cela. La société vient d’annoncer son intention de développer un SoC basé sur Arm de nouvelle génération « conçu pour établir la référence en matière de performances pour les PC Windows ». Qualcomm a déclaré lors d’un événement que la nouvelle puce serait une « solution compétitive de la série M pour le PC ».

De plus, Qualcomm prévoit de faire évoluer sa technologie GPU Adreno pour répondre aux besoins des PC Windows, y compris la prise en charge des jeux de bureau. Les M1 Max et Pro offrent également d’énormes mises à niveau GPU. En utilisant la série M d’Apple comme référence globale, Qualcomm indique qu’il s’agit d’une affaire sérieuse. Intel devrait donc avoir peur.

La mise en garde est que Qualcomm ne peut pas simplement transformer un SoC Snapdragon en un processeur PC pouvant rivaliser avec les puces de la série M. Lors de la journée des investisseurs 2021 de la société plus tôt cette semaine, le directeur technique James Thompson a expliqué qu’il faudra un certain temps pour y arriver. Qualcomm commencera à échantillonner environ neuf mois avant le lancement du produit. La nouvelle puce est censée atteindre les utilisateurs de Windows en 2023.

En d’autres termes, il est trop tôt pour s’enthousiasmer pour la prochaine puce PC de Qualcomm. Sans compter que l’ensemble de l’industrie progressera d’ici là. Apple devrait sortir des successeurs M1 supplémentaires et Intel voudra rattraper son retard.

Comparaison des performances du GPU par rapport à la puissance entre le MacBook Pro M1 Max et un ordinateur portable PC haut de gamme (MSI GE76 Raider 11UH-053). Source de l’image : Apple Inc.

Quelle est la différence avec les puces Windows de Qualcomm

Mais il y a une grande raison d’être enthousiasmé par les futures puces PC Windows 11 de Qualcomm. Le fabricant de puces a acheté Nuvia pour 1,4 milliard de dollars plus tôt cette année. C’est une société de puces que trois anciens employés d’Apple ont fondée en 2019. Ils ont travaillé sur les puces de la série A qui alimentent l’iPhone et l’iPad, des puces de la série A qui ont servi de blocs de construction aux processeurs de la série M.

Cela ne veut pas dire que Qualcomm exploitera directement la technologie de type Apple. Mais la nouvelle technologie Nubia pourrait donner un coup de fouet aux puces PC Windows de Qualcomm, faisant oublier le terne Snapdragon 8cx. Qualcomm l’a clairement indiqué lors de l’événement. La société a déclaré qu’elle souhaitait établir des références de performances pour les PC Windows avec la nouvelle puce. La société a également déclaré qu’elle souhaitait être à la pointe de « des performances et une autonomie soutenues », mettant apparemment Intel en garde.

Nous devrons attendre et voir comment tout cela se déroulera. Mais il est prudent de supposer que les fournisseurs d’ordinateurs portables surveilleront. La seule façon de rivaliser avec les MacBooks de la série M pourrait être d’obtenir un processeur ARM qui peut rivaliser avec le silicium d’Apple plutôt que d’attendre qu’Intel arrive. N’oublions pas non plus que Microsoft est l’une des sociétés intéressées par les PC ARM. Cela signifie que Windows 11 pourrait obtenir des optimisations rapides pour ARM, ce qui pourrait convaincre d’autres fournisseurs d’adopter les nouvelles puces de Qualcomm.