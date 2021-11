Qualcomm fixe une date pour lancer le prochain produit phare de Snapdragon pour défier Google Tensor

Les dates du Qualcomm Tech Summit ont été révélées lundi, où la société devrait dévoiler le successeur de la plate-forme Snapdragon 888.

L’événement aura lieu du 30 novembre au 1er décembre à Hawaï, où se tient habituellement le sommet.

Qualcomm annonce qu’il « lancera la dernière plate-forme mobile de niveau premium Snapdragon », qui sera probablement le Snapdragon 898 (ou 895 comme certaines rumeurs l’ont appelé). Cette puce devrait alimenter les meilleurs téléphones Android en 2022 et affrontera la puce Exynos de nouvelle génération de Samsung et Google Tensor.

« Snapdragon reste au centre de la fourniture d’expériences mobiles haut de gamme », a déclaré le président et chef de la direction Christiano Amon dans un communiqué. La société discutera également des innovations dans l’IA, les jeux, la 5G, etc.

La société a taquiné Google dans le passé pour s’éloigner de Snapdragon dans le dernier Pixel 6. Contrairement à Tensor, qui utilise une conception 2x2x4, Qualcomm devrait s’en tenir à sa conception 1x3x4 et utilisera probablement des cœurs mis à jour pour une meilleure puissance et efficacité.

Qualcomm indique que des entreprises telles que Lenovo, Microsoft, Motorola et Xiaomi seront présentes. Dans le même temps, des rumeurs suggèrent que Xiaomi pourrait être le premier à lancer un téléphone avec le nouveau chipset avant la fin de l’année.

Pendant ce temps, Motorola lancerait également un téléphone avec la nouvelle puce.

Les puces Qualcomm continuent de bien se vendre malgré la pénurie persistante de semi-conducteurs, et la société s’attend à ce que la tendance se poursuive au cours des trimestres suivants. Cela pourrait être particulièrement vrai si Samsung décide d’alimenter la gamme Galaxy S22 exclusivement avec des chipsets Snapdragon, comme le suggèrent les rumeurs.

Cela contrasterait avec les discussions selon lesquelles Samsung vendrait davantage de téléphones avec ses propres chipsets Exynos, bien que cela ne puisse concerner que les appareils bas de gamme.

Qualcomm devrait également dévoiler des détails sur sa vision et sa stratégie de produit lors de son événement Investor Day du 16 novembre.

Le Tech Summit sera diffusé en direct les 30 novembre et 1er décembre à 15 h 00 HNP/18 h 00 HNE via le site Web, le compte Twitter et la page YouTube de Qualcomm.

