Qualcomm jette toute l’ombre sur Google pour la puce Pixel 6 Tensor

Avec le Pixel 6 en route, les capacités de la nouvelle puce Google Tensor suscitent beaucoup d’enthousiasme. Cependant, Qualcomm n’est pas aussi enthousiaste car cela signifie que Google abandonne plus ou moins le fabricant de puces pour fabriquer son propre SoC.

La société s’est tournée vers Twitter pour participer au mème du drapeau rouge. Si vous n’êtes pas au courant, le mème signale simplement des scénarios qui sont considérés comme des drapeaux rouges, suivis d’une série d’emoji de drapeau rouge. Dans ce cas, le drapeau rouge est la puce Google Tensor.

« Nous avons décidé de créer notre propre SoC pour smartphone au lieu d’utiliser Snapdragon » 🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩🚩 – Snapdragon (@Snapdragon) 13 octobre 2021

Bien que Qualcomm ne nomme pas directement Google, il vise clairement le géant de la recherche. Même Samsung, qui construit sa propre puce Exynos interne pour les modèles internationaux, utilise Qualcomm dans ses meilleurs téléphones Android pour des régions spécifiques.

Comme le souligne un membre du personnel d’Android Central, il est amusant de voir comment Qualcomm jette de l’ombre sur Google, même si le Pixel 6 aurait reçu quatre ans de mises à niveau du système d’exploitation et cinq ans de correctifs de sécurité. Pendant ce temps, même les meilleurs téléphones Qualcomm ont reçu au plus quelques années de mises à jour et de correctifs.

Bien sûr, nous devrons attendre et voir jusqu’à l’annonce complète de Pixel 6, mais il commence à sembler que s’éloigner de Qualcomm aurait pu être la meilleure décision pour que Google tire pleinement parti de ses côtelettes matérielles et logicielles.

Cela dit, Google n’abandonne pas complètement Qualcomm, car les deux sociétés continueront de travailler ensemble pour prendre en charge Android. Cependant, après avoir alimenté tous les smartphones Pixel jusqu’à présent, il n’est pas surprenant que Qualcomm prenne un moment pour jeter un peu d’ombre sur le prochain Pixel 6.

