Qualcomm lance de nouveaux chipsets PC, un SoC de jeu portable

Qualcomm est dans l’espace Windows on Arm depuis plusieurs années maintenant, remontant au Snapdragon 835 alimentant la première vague d’ordinateurs portables Windows on Arm en 2018.

Depuis, nous avons vu la gamme Snapdragon 8cx devenir le processeur phare de cette gamme, et Qualcomm a maintenant lancé le Snapdragon 8cx Gen 3 au Snapdragon Tech Summit. Mais la société a également dévoilé un nouveau processeur PC de milieu de gamme, un SoC de jeu portable et un kit de développement portable (voir ci-dessus). Voici ce que vous devez savoir.

Snapdragon 8cx Gen 3 : Une offre haut de gamme

La nouvelle puce informatique haut de gamme Snapdragon s’annonce comme une mise à niveau majeure par rapport au Snapdragon 8cx Gen 2, qui n’était qu’une légère mise à niveau par rapport à l’effort de première génération. Pour commencer, nous avons pour la première fois un design en 5 nm sur les machines Windows.

Les détails du processeur sont cependant plus obscurs, Qualcomm disant simplement qu’il y a un « nouveau » processeur Kryo et des cœurs plus gros. La société affirme que vous pouvez vous attendre à une augmentation des performances de 85 % dans les performances multithread et à un gain de 40 % pour les tâches à thread unique. Malheureusement, la firme n’a pas clarifié la configuration du processeur et l’augmentation des performances ne nous dit pas grand-chose. Mais même le Cortex-X1 serait un atout majeur par rapport aux gros cœurs vieillissants Cortex-A76 du 8cx Gen 2.

Passant au département GPU, Qualcomm est également circonspect sur les détails du GPU, affirmant simplement que le Snapdragon 8cx Gen 3 offre une amélioration des performances de 60% par rapport au chipset précédent. Encore une fois, la Gen 2 est dérivée du Snapdragon 855 de 2019, il n’est donc pas surprenant de voir un tel gain générationnel.

L’apprentissage automatique bénéficie également d’un solide élan, le concepteur de puces américain revendiquant plus de 29 TOPS (billions d’opérations par seconde) de performances d’apprentissage automatique.

Curieusement, ce chipset n’a pas de modem intégré. Au lieu de cela, les OEM peuvent choisir le dernier et le meilleur modem Snapdragon X65, Snapdragon X55 ou Snapdragon X62. On ne sait pas si les OEM seront autorisés à expédier un appareil sans modem (en s’appuyant uniquement sur le Wi-Fi), ce qui pourrait réduire les coûts du processus. Bien que cela puisse aller à l’encontre de la philosophie de connexion permanente de Qualcomm, il est adopté depuis le début pour ses chipsets Windows.

Les autres fonctionnalités notables du Snapdragon 8cx Gen 3 incluent la connectivité Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, la prise en charge de jusqu’à quatre caméras, une seule caméra jusqu’à 24 MP, l’enregistrement 4K HDR et la prise en charge du taux de rafraîchissement variable (120 Hz).

Entre la conception de 5 nm et les chiffres TOPS, il semble que ce nouveau chipset pourrait partager un peu d’ADN avec le Snapdragon 888, mais nous devrons attendre que d’autres spécifications émergent.

Snapdragon 7C Plus Gen 3: Une mise à niveau de milieu de gamme

Qualcomm avait également un deuxième chipset informatique dans sa manche avec le Snapdragon 7C Plus Gen 3 (ce n’est pas du tout une bouchée), ciblant les Chromebooks et les PC moins chers. La première mise à niveau est le processus de fabrication, passant de la conception de 8 nm du prédécesseur à 6 nm à la place.

Tout comme le Snapdragon 8cx Gen 3, Qualcomm ne fournit pas exactement les détails exacts concernant la configuration du processeur. La firme dit simplement que vous obtenez une augmentation des performances de 60% à cet égard, ainsi qu’un GPU 70% plus rapide. Pour ce que ça vaut, le Snapdragon 7C Gen 2 contenait un processeur octa-core comprenant deux cœurs Cortex-A76 et six cœurs Cortex-A55.

Le Snapdragon 7C Plus Gen 3 semble apporter un coup de pouce bien nécessaire aux appareils Windows on Arm de milieu de gamme.

Le concepteur de puces américain dit également que vous pouvez vous attendre à 6,5 TOPS de performances d’apprentissage automatique, contre un peu plus de 5 TOPS avec le processeur précédent. De plus, le nouveau processeur est équipé d’un modem Snapdragon X53, offrant une prise en charge mmWave et inférieure à 6 GHz ainsi que des vitesses de liaison descendante allant jusqu’à 3,7 Gbit/s.

Quant à la date de sortie, Qualcomm indique que les premiers appareils alimentés par les Snapdragon 8cx Gen 3 et 7C Plus Gen 3 sont attendus au premier semestre 2022. Vous n’aurez donc pas longtemps à attendre pour mettre la main sur un ordinateur portable alimenté par cette technologie.

Snapdragon G3X Gen 1 : un SoC de jeu portable

Nous avons également un chipset Snapdragon pour une nouvelle catégorie cette fois, car Qualcomm cible les consoles de jeu portables avec le Snapdragon G3X Gen 1. Ce SoC axé sur le jeu offre une prise en charge du refroidissement actif, une prise en charge intégrée de la manette de jeu, des capacités de taux de rafraîchissement de 144 Hz et un écran externe prise en charge à 4K/60fps.

La société est à nouveau discrète sur les détails concernant le processeur et le processeur graphique, en plus de dire à Android Authority que le processeur graphique et le processeur ont été « pris de notre série 8 ». C’est assez ambigu cependant, car cela ne signifie pas nécessairement que nous avons un processeur ou un GPU Snapdragon 8 Gen 1 ici – cela pourrait théoriquement signifier une technologie beaucoup plus ancienne. Espérons que Qualcomm parle plus récent que plus ancien à cet égard.

Nous obtenons également une foule d’autres fonctionnalités ici, y compris la prise en charge de la 5G (à la fois sous-6 GHz et mmWave), Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, capture vidéo 1080p/60fps pour la diffusion en direct pendant le jeu, la possibilité d’attacher des accessoires via USB-C (comme les visionneuses de réalité augmentée ou virtuelle) et prise en charge audio adaptative aptX.

Il existe une variété d’ordinateurs de poche basés sur Android de niche, dont beaucoup utilisent soit la puissance Mediatek, le silicium Snapdragon de milieu de gamme, ou les SoC Snapdragon phares plus anciens en raison de considérations de prix/performances. J’espère donc que le G3X Gen 1 est suffisamment bon marché et performant pour trouver sa place dans ces ordinateurs de poche en premier lieu.

Qualcomm s’associe également à Razer pour créer un kit de développement de jeux portables optimisé par le Snapdragon G3X Gen 1 (disponible pour les développeurs dès aujourd’hui). Cette machine est dotée d’un refroidissement actif, de commandes intégrées, d’un panneau OLED FHD+ 120 Hz de 6,65 pouces, d’une batterie de 6 000 mAh, d’une prise en charge du mappage des boutons, d’une webcam de 5 MP et d’une sortie DisplayPort via USB-C.

Alors, quand pouvons-nous réellement acheter les premiers ordinateurs de poche Android commerciaux avec ce chipset ? Malheureusement, le concepteur de puces n’avait pas plus à partager à l’époque. Néanmoins, nous nous interrogeons sur la poussée dans l’espace portable Android.

Qualcomm dit que le chipset est conçu pour les jeux Android locaux et le streaming de jeux. Mais ces activités peuvent déjà être réalisées en associant une manette à un smartphone existant. Alors peut-être que ceux qui recherchent une solution plus intégrée voudront peut-être garder un œil sur ce domaine.

