Qualcomm lance le Snapdragon 695 pour apporter vitesse et performances à la 5G bas de gamme

27/10/2021 à 11h07 CEST

SPORT.es

Maintenant que les téléphones 5G sont plus abordables, Qualcomm veut rendre ces appareils bon marché plus désirables. La société a introduit trois nouveaux systèmes sur puces qui promettent une performances améliorées pour du matériel 5G peu coûteux. La star est facilement le Snapdragon 695. C’est une suite améliorée du 690 basée sur des ajouts de 6 nm ondes radio 5G beaucoup plus rapides tout en offrant des graphiques jusqu’à 30 % plus rapides et des tâches CPU 15 % plus rapides. Votre prochain téléphone milieu de gamme pourrait être bien mieux adapté aux jeux et téléchargements géants.

L’objectif de ce processeur est d’apporter les plus hautes performances possibles au bas de gamme de pair avec les avantages évolutifs apportés par la 5G.

Il y a quelques années, cette lacune était comblée par MediaTek, avec des processeurs vraiment puissants à des prix pratiquement dérisoires. Cependant, Snapdragon est entré dans la mêlée pour conquérir les gammes inférieures et la vérité est qu’elle y parvient avec de plus en plus de succès.