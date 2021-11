Qualcomm met à jour la marque Snapdragon pour simplifier les noms de puces

Snapdragon deviendra également une marque autonome distincte de Qualcomm. (.)

Qualcomm s’éloignera de son système de numérotation à trois chiffres familier utilisé pour différencier les produits alors qu’il cherche à changer la façon dont il marque les puces Snapdragon. Le développement précède les débuts de la puce phare de nouvelle génération, qui devrait avoir lieu au Snapdragon Tech Summit le 30 novembre.

Snapdragon deviendra une marque autonome distincte de Qualcomm. La société a commencé à évoluer dans cette direction plus tôt cette année, le nom de la société étant visible par son absence sur le badge Snapdragon 888 Plus.

Le plus grand changement, cependant, pourrait être la façon dont Qualcomm nomme ses produits semi-conducteurs. Qualcomm a étiqueté ses puces avec des noms à trois chiffres tels que Snapdragon 480, Snapdragon 765 et Snapdragon 888, pendant des années. Le premier chiffre indiquait la puissance de la puce – la série 8 était le produit phare, tandis que la série 4 était des produits d’entrée de gamme. Le deuxième nombre indiquait les versions générationnelles annuelles, tandis que le troisième montrait des mises à jour mineures.

À l’avenir, Qualcomm a déclaré qu’il passerait à une série à un chiffre et à un numéro de génération, à commencer par le prochain produit phare de la série 8. Qualcomm utilise un schéma de nommage générationnel pour les processeurs Snapdragon PC, tels que le Snapdragon 8cx Gen 2.

