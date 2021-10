Qualcomm met à niveau ses puces Snapdragon de milieu de gamme avec des performances plus rapides, plus de 5G

Qualcomm a annoncé une multitude de chipsets de milieu de gamme avec des spécifications améliorées et des mises à niveau pour inaugurer les appareils de milieu de gamme en 2022. Deux des puces sont des mises à niveau par rapport aux plates-formes existantes, tandis que les deux autres sont de tout nouveaux chipsets.

Les Snapdragon 778G+ et 480+ mis à niveau offrent des performances améliorées par rapport à leurs homologues non-Plus. Le 778G+ a une légère augmentation de la vitesse du processeur par rapport à son prédécesseur, qui alimente les téléphones haut de gamme de milieu de gamme comme le nouveau Honor 50. Cela le fait passer de 2,4 GHz à 2,5 GHz avec des performances GPU « boostées » qui, selon Qualcomm, sont 20 % plus rapides, ce qui rend il est idéal pour les smartphones de jeu de milieu de gamme.

Alors que le Snapdragon 480 fonctionnait assez bien sur des appareils comme le OnePlus Nord N200, le Snapdragon 480+ obtient également une augmentation du processeur de 2,0 GHz à 2,2 GHz pour un traitement plus rapide. Les performances 5G sont également améliorées, avec des vitesses de téléchargement maximales dépassant 1,5 Gbps, contre 660 Mbps sur la variante non-Plus. Ceci est probablement soutenu par l’inclusion de la prise en charge mmWave, que Qualcomm s’est engagée à étendre à davantage de régions.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

Le Snapdragon 695 est un nouveau chipset 5G qui s’appuie sur le Snapdragon 690. Il repose sur un processus 6 nm plus efficace et offre un processeur Kryo 660 mis à jour avec une augmentation de 15 % par rapport à son prédécesseur et un processeur graphique 30 % plus rapide. Il existe également un processeur de signal d’image (ISP) mis à jour et une prise en charge de mmWave 5G.

Enfin, il y a le Snapdragon 680, qui est la seule puce LTE du groupe. Comparé au Snapdragon 678 11 nm, lancé à la fin de l’année dernière, il repose sur un processus 6 nm beaucoup plus efficace. Cependant, c’est un peu un recul en ce qui concerne le CPU, le GPU, le FAI et le modem LTE. Qualcomm cible clairement les téléphones bas de gamme avec ce chipset.

Des entreprises telles que HMD Global (Nokia), Xiaomi et OPPO ont toutes manifesté leur intérêt pour les nouvelles puces, et Qualcomm s’attend à ce qu’elles soient disponibles ce trimestre, il ne faudra donc pas longtemps avant de voir une nouvelle concurrence parmi les meilleurs téléphones Android à petit budget. .

Cela continue et continue

Revue Coros Pace 2: Un rival Garmin Forerunner qui n’abandonne jamais

Lorsqu’il s’agit de choisir une montre connectée de fitness pour les athlètes sérieux, c’est généralement Garmin en premier et tout le monde en second. Mais la Coros Pace 2 est devenue un concurrent légitime des montres Forerunner d’entrée de gamme de Garmin. Il a une autonomie incroyablement longue, une conception légère et des mesures utiles sans abonnement.