Qualcomm présente ses nouveaux processeurs Snapdragon pour la plus haute gamme

02/12/2021 à 20:29 CET

Comme chaque décembre depuis quelques années, Qualcomm a organisé un événement annuel à Hawaï pour annoncer son dernier processeur mobile pour les produits phares.

Cette année n’a pas été différente, puisque l’entreprise a profité de l’occasion pour présenter le Snapdragon 8 Gen 1. C’est vrai, pour la deuxième année consécutive, Qualcomm s’éloigne du schéma de numérotation séquentiel qui définit ses processeurs depuis des années.

Tout comme le Snapdragon 865 a cédé la place au 888, la société remplacera désormais le 888 par le Gen 1. La société affirme qu’elle est capable d’atteindre des vitesses de téléchargement théoriques de 10 Gbps avec son nouveau modem intégré.

C’est l’une de ces spécifications impressionnantes sur le papier, mais qui ne signifiera pas grand-chose dans le monde réel, car les réseaux 5G les plus rapides ne peuvent pas offrir des vitesses supérieures à 4 Gbit/s dans des conditions idéales. Si vous avez accès à un routeur WiFi 6 ou 6E, le Gen 1 peut prendre en charge des vitesses de téléchargement de 3,6 Gbit/s via WiFi.

Comme avec ses précédents chipsets plus puissants, Qualcomm a fait des efforts importants pour améliorer l’expérience de la caméra.

La Gen 1 dispose d’un processeur de signal d’image 18 bits. C’est une première pour l’entreprise, et ils garantissent que cela permet à la puce de traiter 4 000 fois plus de données que le FAI Spectra 14 bits trouvé dans le Snapdragon 888. De plus, les téléphones Gen 1 auront la capacité de capturer des photos de 3 pouces. 2 gigapixels. par seconde. En pratique, cela signifie que la Gen 1 peut traiter simultanément les données de trois caméras de 36 mégapixels. sans aucun délai d’obturation, selon Qualcomm.