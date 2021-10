Qualcomm renforce le milieu de gamme avec quatre (un peu) nouveaux chipsets

Qualcomm a lancé des variantes Plus de ses chipsets phares depuis quelques années maintenant, en commençant par le Snapdragon 855 Plus et en passant par le Snapdragon 888 Plus il y a quelques mois. Maintenant, la société a annoncé quatre nouveaux processeurs de milieu de gamme, et deux d’entre eux sont des variantes Plus.

Muflier 778G Plus

En commençant par le chipset le plus performant du lot, le Snapdragon 778G Plus est une version légèrement améliorée du 778G que l’on trouve dans les Samsung Galaxy A52 et Motorola Edge 20. Cela signifie que vous avez un design 6 nm avec un processeur octa-core (4x Cortex-A78 et 4x Cortex-A55), un GPU Adreno 642L et un processeur Hexagon 770 pour les tâches d’apprentissage automatique.

Curieusement, Qualcomm dit simplement que le Snapdragon 778G Plus a amélioré les performances du processeur et du processeur graphique, mais ne plonge pas dans les détails. Un rapide coup d’œil à la fiche technique de l’ancienne puce révèle que le processeur du nouveau processeur atteint 2,5 GHz par rapport aux 2,4 GHz de l’ancien SoC. Les mises à niveau semblent donc suffisamment légères pour que vous ne remarquiez pas vraiment de différence dans le monde réel.

En termes de capacités de caméra, vous envisagez un FAI Spectra 570L et une capture photo jusqu’à 192MP. Vous bénéficiez également d’une prise en charge d’une seule caméra 64MP à 30fps, de trois caméras 22MP ou de deux caméras 36MP + 20MP.

D’autres caractéristiques notables incluent un modem X53 5G (prenant en charge mmWave et sous-6 GHz), un taux de rafraîchissement de 144 Hz à une résolution FHD+, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E et Quick Charge 4+.

Muflier 480 Plus

L’autre chipset Plus annoncé est le Snapdragon 480 Plus, reprenant là où le 480 de milieu de gamme inférieur s’était arrêté. Une mise à niveau notable est une augmentation de la vitesse d’horloge de 200 MHz pour le processeur, passant de 2 GHz dans le Snapdragon 480 à 2,2 GHz dans la puce Plus. Sinon, la seule autre mise à niveau que nous pouvons repérer est le passage de Bluetooth 5.1 à 5.2.

Le reste du Snapdragon 480 Plus semble plus ou moins identique à son prédécesseur. Attendez-vous donc à un processus de fabrication de 8 nm, un processeur octa-core (2x Cortex-A76 et 6x Cortex-A55), un GPU Adreno 619 et un modem X51 5G avec prise en charge mmWave.

Les autres fonctionnalités incluent un taux de rafraîchissement de 120 Hz à une résolution FHD+, le Wi-Fi 6, la capture d’une seule caméra de 64 MP, la prise en charge de deux caméras de 25 MP + 13 MP, la prise en charge de trois caméras de 13 MP et les capacités Quick Charge 4+.

Muflier 695

Le Snapdragon 695 succède au Snapdragon 690, présent à l’intérieur du OnePlus Nord N10 et du Sony Xperia 10 III. Et cela semble être une mise à niveau plus importante pour la plupart que les puces Plus susmentionnées.

Plus précisément, la vitesse d’horloge du processeur passe de 2 GHz à 2,2 GHz, tandis que le GPU Adreno 619L du Snapdragon 690 est remplacé par la partie Adreno 619 légèrement meilleure. Qualcomm revendique respectivement une augmentation de 15% du processeur et de 30% du processeur graphique. Nous obtenons également une mise à niveau vers Bluetooth 5.2 à partir du support 5.1 de la puce précédente, ainsi qu’une conception 6 nm par rapport au processus 8 nm de l’ancienne puce.

Enfin, le Snapdragon 695 dispose d’un processeur de signal d’image différent, prenant en charge la capture de photos jusqu’à 108 MP, trois appareils photo 13 MP, deux appareils photo 25 MP + 13 MP et un ralenti 120 ips/720p. En comparaison, le Snapdragon 690 prend en charge les instantanés 192MP, les doubles caméras 16MP+16MP et le ralenti 240fps/720p.

Vous pouvez également vous attendre à un modem Snapdragon X51, à un taux de rafraîchissement de 120 Hz aux résolutions FHD+, au Wi-Fi 6 et à la prise en charge de Quick Charge 4+.

Muflier 680

Le dernier nouveau processeur dévoilé par Qualcomm aujourd’hui est le Snapdragon 680, et c’est le seul SoC 4G du lot. Malgré son nom, cela semble être un successeur du chipset budget Snapdragon 665 plutôt qu’une suite du Snapdragon 675.

La chose la plus décevante à propos du Snapdragon 680 est peut-être que le CPU et le GPU semblent être presque identiques au Snapdragon 665. Qualcomm dit que le nouveau chipset a des CPU Kryo 260, bien qu’il n’ait pas divulgué la configuration exacte. Mais Kryo 260 se traduit par l’ancien processeur Cortex-A73 d’Arm, lancé en 2016/2017. Nous supposons donc que le nouveau SoC a quatre cœurs Cortex-A73 et quatre cœurs Cortex-A53, conformément au Snapdragon 665. Néanmoins, vous obtenez ici une vitesse d’horloge de 2,4 GHz par rapport à la vitesse du processeur 2 GHz de l’ancien SoC.

Pendant ce temps, le GPU Adreno 610 est également identique à celui du Snapdragon 665. Ainsi, ceux qui s’attendent à de bonnes performances de jeu dans le segment budgétaire devraient probablement se tourner vers des téléphones dotés d’autres chipsets. Le Snapdragon 680 partage également le processeur de signal numérique Hexagon 686 de l’ancien SoC et la technologie Quick Charge 3.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de mises à niveau, car il prend en charge un taux de rafraîchissement élevé (90 Hz à FHD +), une conception de 6 nm (contre 11 nm) et Bluetooth 5.1 contre 5.0. Mais il y a aussi un léger déclassement, car le Snapdragon 680 propose un modem Snapdragon X11 par rapport au modem X12 du 665.

Quand verrons-nous des téléphones avec ces SoC ?

Qualcomm n’a pas révélé de calendrier pour les premiers appareils avec ces chipsets, mais plusieurs OEM ont confirmé qu’ils utiliseraient ces processeurs.

Xiaomi a spécifiquement déclaré qu’il utiliserait le Snapdragon 778G Plus et le Snapdragon 695, tandis qu’Oppo a déclaré qu’il utiliserait le Snapdragon 695 dans un prochain appareil. Pendant ce temps, HMD Global a fait allusion à l’utilisation du chipset Snapdragon 480 Plus, tandis que Honor, Motorola et Vivo ont confirmé qu’ils utiliseraient les nouvelles puces mais n’ont pas précisé lesquelles.