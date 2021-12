Qualcomm revient au sommet, voici comment se comporte le Snapdragon 8 gen 1 | La technologie

Tous les regards sont tournés vers le nouveau processeur Qualcomm, qui devra affronter la nouvelle puce de Samsung et AMD qui promet des graphismes impressionnants, et l’actuel A15 d’Apple.

Qualcomm pourrait annoncer le Snapdragon 8 Gen1 à tout moment et les diapositives divulguées révélant les performances du prochain chipset ainsi que les améliorations de l’efficacité énergétique sont la preuve que le lancement du SoC est proche.

Le Snapdragon 8 Gen1, selon les données divulguées par VideoCardz, aurait CPU 20% plus rapide tout en étant 30% plus efficace par rapport au précédent Snapdragon 888 actuel que se montent tous les mobiles haut de gamme.

Le Snapdragon 8 Gen1 comportera également un GPU Adreno de quatrième génération, dont le processeur graphique est estimé à 30% plus rapide tout en consommant 25% d’énergie en moins que la génération précédente.

Le nouveau SoC pourrait également offrir Jusqu’à 60% d’amélioration des performances du GPU sur Vulkan.

Bien que les diapositives divulguées ne mentionnent pas quel modem 5G sera intégré au chipset, les vitesses de 10 Go / s et la prise en charge de mmWave indiquent qu’il s’agira du Snapdragon X65, annoncé par Qualcomm il y a quelque temps.

Le nouveau chipset aura également un FAI 18 bits, qui peut traiter 4096 fois plus de données de la caméra, tout en étant capable de capturer 240 images 12MP en une seconde.

Avec Snapdragon 888 et chargeant à 120W, ce mobile est une vraie bête à tous les niveaux, même si son prix est inférieur aux autres mobiles haut de gamme.

Les diapositives montrent que le Snapdragon 8 Gen1 peut capturer des vidéos HDR 8K et, en même temps, capturez des images avec une résolution maximale de 64 Mpx.

Les smartphones équipés de la dernière puce de Qualcomm prendront également en charge le Wi-Fi 6E, et ces téléphones pourraient être équipés en standard de batteries de 4 500 mAh et d’une prise en charge de 65 W.

En plus de devoir coller ce Snapdragon 8 Gen 1 avec l’Exynos 2200 et l’A15 on ne peut oublier que Mediatek a annoncé le Dimensity 9000, qui jouera dans la même ligue que cette puce.