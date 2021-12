Qualcomm s’associe à Razer pour la prochaine évolution du jeu mobile

Juste après l’annonce de Snapdragon 8 Gen 1 pour les smartphones, Qualcomm lance sa nouvelle plate-forme de jeu Snapdragon G3x alors que la société vise à utiliser ses prouesses mobiles pour faire passer le jeu portable à un autre niveau.

Le nouveau chipset utilisera certaines des meilleures technologies Snapdragon Elite Gaming de Qualcomm, telles qu’un GPU Adreno, qui permettra les jeux à 144 ips et le HDR 10 bits, avec prise en charge de la 4K lorsqu’il est connecté à un moniteur ou à un téléviseur externe. Il tirera également parti du son Snapdragon pour un son immersif pendant les jeux.

Qualcomm vante également ses 5G et FastConnect 6900 leaders du secteur avec prise en charge Wi-Fi 6 et 6E pour les jeux à faible latence, idéal pour des services comme Xbox Game Pass. Cette partie est importante car même si le Snapdragon G3x est basé sur Android, Qualcomm dit qu’il permettra les jeux portables compatibles avec plusieurs plates-formes, permettant aux utilisateurs de diffuser leurs jeux PC préférés, Xbox, PS5, etc.

Pour commencer, Qualcomm s’associe à Razer sur un appareil de référence pour les développeurs, ce qui est logique étant donné que Razer fabrique certains des meilleurs ordinateurs portables et accessoires de jeu comme le Razer Kishi.

« Razer est extrêmement heureux de s’associer à Qualcomm Technologies et de les soutenir dans leur démarche pour introduire une nouvelle technologie de pointe dans l’industrie mondiale du jeu », a déclaré le cofondateur et PDG de Razer, Min-Liang Tan, dans un communiqué. « Ensemble, Qualcomm Technologies et Razer ouvriront la voie avec des solutions nouvelles et innovantes qui repoussent les limites de la fidélité et de la qualité disponibles dans les jeux portables, transformant la façon dont ces jeux sont vécus. »

Bien que l’appareil ne représente pas un produit réel de Razer, il donne aux développeurs et aux OEM une idée de ce dont la nouvelle plate-forme Snapdragon de Qualcomm est capable.

L’appareil dispose d’un écran OLED Full HD+ de 6,65 pouces avec un taux de rafraîchissement pouvant atteindre 120 Hz. À l’avant se trouve une caméra 5MP 1080p pour la diffusion en direct assistée par la prise en charge 5G mmWave/sub-6 et Wi-Fi 6E. Il existe également un mappage de contrôleur intégré d’AKSys et un système à quatre haut-parleurs alimenté par Snapdragon Sound. On dit qu’il comporte une « grande batterie », donc la durée de vie de la batterie ne devrait pas être un problème.

Micah Knapp, directeur principal de la gestion des produits chez Qualcomm, déclare que si les jeux mobiles génèrent jusqu’à 120 milliards de dollars par an, il existe un manque d’appareils dédiés en dehors des meilleurs smartphones de jeu.

Actuellement, il n’y a vraiment pas d’appareils de jeu sur mesure dans l’espace mobile. La chose intéressante est que le jeu mobile est de loin le segment de jeu le plus répandu et qui connaît la croissance la plus rapide, pourtant il n’y a pas d’appareils mobiles dédiés uniquement au jeu mobile. En raison de ce besoin important et non satisfait, nous avons construit un appareil mobile portable dédié au jeu, un appareil qui répond à cette opportunité unique dans le segment des jeux. Pour l’instant, nous avons construit la plate-forme de jeu Snapdragon G3x Gen 1 – le chipset – et le kit de développement portable Snapdragon G3x afin que les développeurs puissent explorer ses capacités et tirer pleinement parti des contrôleurs, de la marge thermique massive et de la fréquence d’images élevée et élevée. filtrer.

Le nouveau kit de développement portable Snapdragon G3x est disponible dès maintenant sur le site Web de Razer. On ne sait pas quand les consommateurs pourront mettre la main sur les appareils Snapdragon G3x, mais Knapp dit qu’une fois les développeurs embarqués, « les OEM peuvent entrer et créer le matériel de jeu pour le plaisir des consommateurs ».