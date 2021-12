Qualcomm s’attaque au M1 d’Apple avec le Snapdragon 8cx Gen 3

Qualcomm étend sa gamme de puces PC. Le fabricant de puces a annoncé non pas une, mais deux nouvelles plates-formes destinées aux PC Windows. Ceux-ci incluent la nouvelle plate-forme informatique Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3 et la plate-forme informatique Snapdragon 7c+ Gen 3 légèrement moins puissante. Cette nouvelle fait suite au lancement de la nouvelle plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8.

Ces dernières années, une grande partie de l’industrie informatique s’est éloignée de l’ancienne architecture x86 énergivore et s’est tournée vers ARM, avec Apple en tête du peloton. Les dernières puces de Qualcomm visent à apporter des fonctionnalités telles qu’une longue durée de vie de la batterie, une connectivité 5G et des fonctionnalités d’image et d’audio alimentées par l’IA à un PC Windows. Qualcomm m’a emmené par avion à son Snapdragon Summit annuel pour découvrir tout ce qu’il y a à savoir sur les nouvelles plates-formes informatiques.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Performance

Qualcomm a plus ou moins cloué des choses comme la connectivité 5G sur ses plates-formes informatiques – mais là où ses plates-formes de calcul précédentes sont quelque peu tombées à plat, ce sont les performances. C’est en partie pourquoi les puces récentes d’Apple ont été si appréciées, car elles fonctionnent très bien.

Le nouveau Snapdragon 8cx Gen 3 est, selon Qualcomm, la première plate-forme PC 5 nm au monde. Le M1 a également été construit sur un processus de 5 nm, mais pas pour les « PC ». Grâce au fait que la nouvelle puce est construite avec de nouveaux cœurs principaux, Qualcomm affirme qu’elle offrira des performances globales 85 % plus rapides et des performances par watt supérieures de 65 % par rapport au modèle de la génération précédente. Et, la plate-forme apportera 60% de meilleures performances graphiques.

Fonctionnalités vidéo et audio

Les performances brutes ne suffisent plus de nos jours. Les ordinateurs doivent gérer différentes tâches, différemment, et le Snapdragon 8cx Gen 3 possède quelques fonctionnalités axées sur l’audio et la vidéo. Notamment, la plate-forme dispose d’un FAI Spectra, qui, selon Qualcomm, offre une mise au point automatique, une balance des blancs automatique et une exposition automatique. Idéalement, cela contribuera à rendre les images de la webcam un peu plus naturelles, bien que cela puisse également dépendre du matériel de la caméra. Le 8cx Gen prend en charge jusqu’à la qualité 4K HDR, avec jusqu’à quatre caméras.

Côté audio, le 8cx Gen 3 propose une technologie de suppression du bruit et de l’écho, ce qui devrait vous aider à mieux sonner lors des appels vidéo. Et, il utilise l’IA pour supprimer des éléments comme une tondeuse à gazon ou un chien qui aboie de l’arrière-plan d’un appel.

Connectivité

Source de l’image : Christian de Looper pour .

Comme vous vous en doutez, le 8cx Gen 3 prend en charge les réseaux modernes pour une expérience toujours connectée. Mais ce à quoi vous ne pouvez pas vous attendre, c’est le fait que la plate-forme n’est pas livrée avec un moden par défaut. Il prend en charge les Snapdragon X55, X62 et X65. De plus, il est doté de Qualcomm FastConnect 6900, ce qui signifie que vous bénéficierez du Wi-Fi 6 et 6E.

Comme avec les autres plates-formes de calcul Qualcomm, ces puces permettent à l’ordinateur de rester toujours allumé, ce qui signifie qu’il se mettra à jour en arrière-plan. Ainsi, vous pouvez ouvrir votre ordinateur portable et voir vos e-mails tout de suite.

Intelligence artificielle

L’intelligence artificielle alimente de nombreuses fonctionnalités que vous pourriez tenir pour acquises. Les fonctionnalités d’élimination du bruit de fond mentionnées ci-dessus, par exemple, sont alimentées par l’IA.

Selon Qualcomm, le Snapdragon 8cx Gen 3 offre jusqu’à 29+ billions d’opérations par seconde (TOPS) d’accélération de l’IA. La société dit que c’est 3 fois le principal concurrent.

Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3

Alors que le 8cx Gen 3 est la puce de calcul phare de Qualcomm, le 7c+ est une offre plus milieu de gamme. Il est construit sur un processus de 6 nm et bénéficie d’une augmentation de 60% des performances du processeur par rapport à la puce de la génération précédente. Cela est couplé à un GPU 70 % plus rapide et à un moteur d’IA pouvant gérer 6,5 TOPS de performances. La plate-forme prend en charge la connectivité 5G via le Snapdragon X53 intégré, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,7 Gbit/s.

Disponibilité

Tous ces chiffres peuvent sembler excellents, mais en fin de compte, ils ne signifient pas grand-chose tant que nous ne pouvons pas utiliser de nouveaux produits dotés de ces plates-formes pour nous-mêmes et les comparer à d’autres options sur le marché. Selon Qualcomm, les nouvelles puces de calcul seront disponibles dans les produits de consommation à partir du premier semestre 2022.