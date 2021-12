Qualcomm se bat contre Intel avec la nouvelle puce ARM 5 nm Snapdragon 8cx Gen 3

Que souhaitez-vous savoir

Qualcomm a introduit deux nouveaux SoC pour les PC toujours allumés et toujours connectés. Le Snapdragon 8cx Gen 3 est la première plate-forme de calcul 5 nm pour ordinateurs portables. Qualcomm étend également la 5G à tous les écosystèmes avec la plate-forme intermédiaire Snapdragon 7c Gen 3.

Qualcomm a dévoilé la première puce 5 nm au monde conçue pour les PC Windows et les Chromebooks lors de son Snapdragon Tech Summit annuel. Alors que le Snapdragon 8cx Gen 3 5 nm est conçu pour les appareils haut de gamme, Qualcomm a également déployé une nouvelle plate-forme de calcul d’entrée de gamme avec connectivité 5G intégrée. L’annonce intervient juste un jour après que le fabricant de puces a présenté le Snapdragon 8 Gen 1, qui devrait alimenter les meilleurs téléphones Android de 2022.

La nouvelle puce Snapdragon 8cx Gen 3 de Qualcomm est conçue pour offrir des « performances révolutionnaires par watt », une accélération de l’IA améliorée, une autonomie de plusieurs jours et une connectivité 5G rapide dans les ordinateurs portables ultra-minces avec des conceptions sans ventilateur. Grâce à de nouveaux cœurs principaux, le Snapdragon 8cx Gen 3 offrirait des performances jusqu’à 85 % supérieures à celles de la génération précédente.

Qualcomm affirme également que la puce offre des performances par watt 60 % supérieures à celles des plates-formes x86 concurrentes. Le GPU Adreno intégré apporterait jusqu’à 60% d’amélioration des performances par rapport à la génération précédente, permettant des jeux Full HD à 120 ips. Les capacités d’IA du Snapdragon 8cx Gen 3 sont également extrêmement impressionnantes. Qualcomm affirme qu’il offre plus de 29 TOPS d’accélération de l’IA, ce qui est presque trois fois plus élevé que ses rivaux.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 dispose également de fonctionnalités de connectivité robustes. La prise en charge des systèmes Snapdragon X55, X62 et X65 5G Modem-RF de Qualcomm permettra aux appareils alimentés par la puce d’atteindre des vitesses allant jusqu’à 10 Gbit/s. Le FastConnect 6900 de Qualcomm permet des vitesses Wi-Fi 6/6E ultra-rapides.

Depuis que la visioconférence fait désormais partie de notre vie quotidienne, le Snapdragon 8cx Gen 3 utilise le fournisseur de services Internet Qualcomm Spectra pour offrir des « capacités de caméra de premier plan ». La société affirme que le FAI permettra un temps de démarrage amélioré de la caméra, une qualité de caméra jusqu’à 4K HDR et la prise en charge de jusqu’à quatre caméras pour les nouveaux cas d’utilisation. Pour garantir un son d’une clarté cristalline, la puce utilise la technologie de suppression du bruit et de l’écho de Qualcomm, qui exploite l’IA pour améliorer la qualité audio des utilisateurs.

La nouvelle plate-forme Snapdragon 7c Gen 3 a été conçue pour les Chromebooks d’entrée de gamme et les PC Windows. Il s’agit d’une puce de 6 nm qui promet une amélioration impressionnante de 60 % des performances du processeur et des performances du processeur graphique jusqu’à 70 % plus rapides. Le moteur AI de Qualcomm permet à la puce d’offrir des performances de 6,5 TOPS, ce qui est nettement supérieur à celui des autres plates-formes d’entrée de gamme.

Comme le Snapdragon 8cx Gen 3, le nouveau 7c Gen 3 prend en charge les Wi-Fi 6 et 6E multi-gigabit. Son système intégré de modem-RF Snapdragon X53 5G prend en charge les réseaux sub-6 et mmWave 5G, avec des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 3,7 Gbit/s.

Qualcomm indique que les premiers appareils dotés du Snapdragon 8cx Gen 3 et du Snapdragon 7c+ Gen 3 arriveront au premier semestre 2022.