Qualcomm se lance sur Nintendo Switch avec Snapdragon G3x Gen 1, sa première puce pour consoles portables

Qualcomm n’a pas non plus partagé beaucoup de détails granulaires de la puce.

Qualcomm a annoncé jeudi Snapdragon G3x Gen 1, sa première puce dédiée aux consoles portables de type Nintendo Switch lors de son Snapdragon Tech Summit 2021. Le fabricant de puces basé à San Diego a également révélé qu’il s’était associé à Razer, une société spécialisée dans la fabrication de matériel de jeu. et accessoires, sur le kit de développement portable Snapdragon G3x, un appareil conçu pour faire une démonstration ou présenter la puissance et les fonctionnalités de la nouvelle puce.

Qualcomm n’a pas l’intention de vendre de console basée sur le Snapdragon G3x Gen 1 dans l’immédiat et n’a confirmé aucun OEM qui lancerait de tels appareils à l’avenir, comme il l’a fait avec le Snapdragon 8 Gen 1, Snapdragon 8cx Gen 3 et Snapdragon. 7c+ Gen 3, des puces qui ont toutes été annoncées aux côtés du Snapdragon G3x Gen 1. Au lieu de cela, il souhaite que les développeurs prennent d’abord la plate-forme et conçoivent des jeux autour de celle-ci.

Kit de développement portable Qualcomm Snapdragon G3x

Qualcomm n’a pas non plus partagé beaucoup de détails granulaires de la puce, juste cela, elle « unira toutes les technologies de jeu Snapdragon Elite pour créer une nouvelle catégorie puissante d’appareils de jeu ». Le kit de développement portable Snapdragon G3x aide un peu à vous donner une sorte d’image approximative de ce à quoi peut ressembler une console avec Snapdragon G3x Gen 1 et des choses qu’elle serait probablement capable de faire. Ces conceptions varieront bien sûr en fonction de la manière dont les équipementiers choisiront de s’en servir.

Lire aussi | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, la première puce 5 nm au monde pour les ordinateurs portables Windows lancée avec une forte poussée sur la 5G et l’IA

Le kit de développement portable Snapdragon G3x de Razer dispose d’un écran OLED 1080p 120 Hz de 6,65 pouces et fonctionne sous Android, c’est-à-dire que tous les jeux existants disponibles sur le Play Store devraient fonctionner correctement. La console est vantée pour son « ergonomie et haptique incroyables ». Il contiendra un GPU Adreno non spécifié et prendra en charge la connectivité mmWave 5G, en plus du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Le port USB Type-C intégré à la console permettra aux utilisateurs de la connecter à un écran haute résolution (via DisplayPort) ainsi qu’à des accessoires XR. Une batterie de 6 000 mAh et une webcam 1080p complètent l’ensemble.

Le plus gros tirage, cependant, est la prise en charge du jeu multiplateforme.

« En plus d’accéder à une énorme bibliothèque de jeux mobiles Android, vous pouvez diffuser et jouer à des jeux PC, des jeux cloud et des jeux sur console », a déclaré Qualcomm, ajoutant que « la plate-forme de jeu Snapdragon G3x Gen 1 vous permet de jouer à tous vos jeux préférés , quelle que soit la plate-forme, sur un seul appareil.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.