Qualcomm s’efforce d’atteindre zéro émission d’ici 2040

11/03/2021 à 10:06 CET

Alors que le sommet sur le climat COP26 de l’ONU est en cours, Qualcomm est la dernière entreprise à annoncer un engagement en matière de développement durable. Normal. Le fabricant de puces dit qu’il atteindra zéro émission nette d’ici 2040. Voici la feuille de route établie par la société.

D’ici 2030, Qualcomm annonce qu’il réduira ses émissions de gaz à effet de serre de Scope 1 (émissions directes de l’entreprise) et 2 (émissions indirectes créées à partir de l’électricité) de 50 % par rapport aux niveaux de référence de 2020. année, il prévoit de réduire ses émissions de Scope 3 (toutes les émissions indirectes produits par sa chaîne de valeur jusqu’à ce qu’ils arrivent sur le marché) de 25 % par rapport à ce qu’ils étaient en 2020.

Dans le contexte d’une entreprise comme Qualcomm qui s’appuie sur TSMC, Samsung et d’autres entreprises qui vendent des métaux pour produire ses puces, réduire ses émissions de Scope 3 c’est le moyen le plus difficile par lequel l’entreprise peut réduire son impact sur l’environnement. Selon une estimation d’Imec, qui a récemment annoncé un programme de puces durables impliquant Apple, environ 75 % des émissions de gaz à effet de serre liées à un appareil mobile sont produites lors de sa fabrication, et près de la moitié provient du processus de fabrication des puces.

En particulier, c’est là que Qualcomm explique le moins ses plans de développement durable. Il indique qu’il travaille pour achetez toute l’énergie que vous utilisez à votre siège social de San Diego à partir de sources renouvelables et décarbonez vos opérations en utilisant un montant « minimum » de crédits d’énergie renouvelable et les compensations carbone.