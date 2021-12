Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 annoncé : les principales fonctionnalités, spécifications et téléphones seront alimentés par une nouvelle puce

Le Snapdragon 8 Gen 1 a été associé à un hub Qualcomm Snapdragon de 3e génération capable de traiter des flux de données à l’aide d’une IA basse consommation.

Qualcomm a dévoilé mercredi le très attendu processeur Snapdragon 8 Gen 1 en tant que nouvelle plate-forme mobile 5G pour les appareils Android phares de nouvelle génération lors du Snapdragon Tech Summit annuel. La puce est la première à présenter la nouvelle marque Snapdragon.

Le fabricant de puces basé à San Diego a déclaré que le Snapdragon 8 Gen 1 avait des performances d’IA jusqu’à quatre fois plus rapides que le Snapdragon 888 SoC de l’année dernière. Il est également présenté comme offrant un rendu graphique 30% plus rapide et 25% plus d’efficacité énergétique. La société a déclaré que le Snapdragon 8 Gen 1 était la première solution de modem-RF 5G au monde à atteindre des vitesses de téléchargement de 10 gigabits sur un réseau compatible.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 : premiers téléphones Android à recevoir une nouvelle puce

Le Snapdragon 8 Gen 1 sera utilisé par les fournisseurs de smartphones tels que Honor, Motorola, OnePlus, Black Shark, iQoo, Nubia, Realme, Oppo, Redmi, Sony, Sharp, Xiaomi, Vivo et ZTE. Les téléphones fonctionnant sur la nouvelle puce devraient arriver d’ici la fin de 2021, a déclaré Qualcomm.

Plus précisément, Xiaomi a confirmé le Xiaomi 12, Motorola a confirmé le Moto Edge X30, Realme a confirmé le Realme GT 2 Pro et Oppo a confirmé l’Oppo Find X4 (nom provisoire) – des produits phares qui seront alimentés par la nouvelle puce.

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1: Principales fonctionnalités, spécifications

Le Snapdragon 8 Gen 1 comportera le moteur d’IA Qualcomm de 7e génération, conçu pour avoir deux fois plus de mémoire partagée, ainsi qu’un accélérateur de tenseur plus rapide qui offre de meilleures performances par watt par rapport au moteur d’IA Qualcomm de 6e génération du Snapdragon 888. La nouvelle puce sera basée sur une technologie de traitement de 4 nm, une mise à niveau par rapport à la technologie de traitement de 5 nm de son prédécesseur.

Qualcomm n’a pas encore révélé les noms du GPU Adreno et du CPU Kryo sur la nouvelle puce. Le processeur Kryo serait composé de cœurs Arm Cortex-X2 pouvant cadencer jusqu’à 3 GHz. La société a déclaré que le processeur était 20 fois plus rapide et 30 % plus économe en énergie que son homologue Snapdragon 888. Le nouveau GPU Adreno est également conçu pour offrir une augmentation de 30 % du rendu graphique et une économie d’énergie de 25 %.

Le Snapdragon 8 Gen 1 est doté d’un processeur Qualcomm Hexagon, disponible dans le cadre du moteur AI, pour une expérience d’IA améliorée. La puce a également intégré des filtres Leica Leitz Look pour un effet bokeh amélioré.

Qualcomm a déclaré avoir travaillé avec la société de technologie de la santé Sonde Health basée à Boston pour permettre au système d’analyser les modèles vocaux afin de déterminer si un utilisateur est à risque de problèmes de santé tels que la dépression, l’asthme et même Covid-19.

Le Snapdragon 8 Gen 1 a été associé à un hub Qualcomm Snapdragon de 3e génération capable de traiter des flux de données à l’aide d’une IA basse consommation.

Pour les joueurs, le Snapdragon 8 Gen 1 est livré avec plus de 50 fonctionnalités Snapdragon Elite Gaming pour une expérience fluide et réactive ainsi que des scènes HDR riches en couleurs. La société a déclaré avoir intégré une fonctionnalité Variable Rate Shading Pro pour offrir un rendu volumétrique au niveau du bureau.

