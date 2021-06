Qualcomm Snapdragon 888+ : des mobiles haut de gamme 20% plus puissants dans les jeux et avec une fréquence de 3 GHz | La technologie

Le nouveau processeur Qualcomm offre des améliorations en termes de performances et d’efficacité, atteignant 3 GHz et augmentant de 20 % sa puissance dans les tâches d’intelligence artificielle.

le Congrès mondial de la téléphonie mobile 2021 Il se voulait un événement beaucoup plus décaféiné que d’habitude, mais il y a Qualcomm pour vous faire vibrer dès la première minute avec l’annonce de l’arrivée de sa nouvelle évolution dans le domaine des processeurs.

Il s’agit de Processeur Qualcomm Snapdragon 888+, un chip que se basa en la misma arquitectura que el Snapdragon 888 que hasta la fecha hemos encontrado en smartphones y dispositivos de gama alta, pero que en esta ocasión llega vitaminado con una frecuencia de reloj más elevada, un extra de potencia en tareas de intelligence artificielle.

le Muflier 888+ gardera le même 8 cœurs Kryo 680 fabriqué sur une lithographie de 5 nanomètres, mais au lieu de fonctionner à une fréquence de 2,84 GHz, échelle jusqu’à 3 GHz établissant une nouvelle référence dans les niveaux de puissance.

Si les performances de ce processeur ont déjà donné amplement d’échantillons de puissance, ce augmentera jusqu’à 20% dans les tâches liées à votre Puce hexagonale 780, qui est le composant responsable de la gestion de toutes les tâches d’intelligence artificielle.

est augmentation de la puissance de traitement de l’intelligence artificielle elle a des implications qui affectent un grand nombre de processus.

L’un d’eux est la gestion et le traitement des photos et des vidéos où, malgré le fait que le Snapdragon 888+ intégrera le même triple ISP (Image Signal Processor) Spectres 580 monté sur le Snapdragon 888, sa capacité va s’améliorer grâce à la montée en puissance des tâches d’intelligence artificielle.

Un autre des domaines dans lesquels cette augmentation de puissance sera également remarquée sera dans les jeux, où le Adreno 660 aura plus de ressources et générera 20% de latence en moins maintenir un bon équilibre entre la puissance et la consommation d’énergie avec une performance plus efficace.

Selon la marque, 130 appareils montent déjà le Snapdragon 888 ou sont en cours de développement pour implémenter le nouveau Snapdragon 888+.

L’entreprise américaine n’est pas à l’abri des problèmes d’approvisionnement dont souffre toute l’industrie des semi-conducteurs, ce qui crée même des problèmes de production dans des industries telles que l’industrie automobile.

Interrogés par Computerhoy.com sur la continuité de l’approvisionnement des nouveaux processeurs, les responsables de Qualcomm affirment ont pris toutes les mesures nécessaires pour garantir que la chaîne d’approvisionnement des nouvelles puces n’est pas affectée, même s’ils reconnaissent que le secteur traverse une période très difficile.