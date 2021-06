Qualcomm Snapdragon 888 Plus annoncé: vitesse d’horloge de 3 GHz, performances 32 TOPS AI et tout ce que vous devez savoir

La suite complète des fonctionnalités de Snapdragon Elite Gaming est prise en charge par le SoC. (Image représentative)

Qualcomm Snapdragon 888 Plus : Qualcomm a annoncé son SoC Snapdragon 888 Plus pour les téléphones phares au MWC 2021, et le nouveau processeur est une mise à niveau par rapport à son SoC Snapdragon 888. Le nouveau SoC contiendrait un cœur Qualcomm Kyro 680 CPU Prime qui offrirait une vitesse d’horloge accrue jusqu’à 3,0 GHz. Non seulement cela, mais il contiendrait également le moteur d’IA Qualcomm de 6e génération, offrant des performances d’IA allant jusqu’à 32 téra opérations par seconde ou 32 TOPS. Cela, a déclaré Qualcomm, représente une amélioration de plus de 20%. En dehors de cela, le SoC nouvellement annoncé est plus ou moins similaire à son frère qui avait été lancé en décembre 2020. Avec le Qualcomm Snapdragon 888 Plus, la société vise à cibler les téléphones phares qui seront lancés au second semestre. .

Une différence majeure entre le Qualcomm Snapdragon 888 et le Qualcomm Snapdragon 888 Plus est que le nouveau SoC est doté du processeur Qualcomm Hexagon 780 AI de sixième génération qui serait capable de fournir 32 TOPS contre 26 TOPS sur le modèle précédent. Et la vitesse d’horloge de base accrue est également une mise à niveau clé.

Le Qualcomm Snapdragon 888 Plus est également équipé du GPU Adreno 660 et d’un modem Snapdragon X60 5G offrant une vitesse DL maximale de 7,5 Gbps. Il vise également à fournir les dernières normes WiFi pour des téléchargements rapides avec l’aide de Qualcomm FastConnect 6900. Selon la société, les téléphones phares construits sur Snapdragon 888 Plus devraient être annoncés au troisième trimestre de l’année.

Avec Spectra 580 ISP, le SoC vise à permettre aux utilisateurs une triple capture simultanée, avec une vitesse de traitement parallèle pouvant atteindre 2,7 gigapixels par seconde. De plus, trois images de 28 MP ou trois vidéos 4K HDR peuvent être capturées à la fois et peuvent également permettre de capturer une photo en rafale de 120 ips à 12 MP. L’exposition automatique et la mise au point automatique basées sur l’IA sont également proposées par le nouveau SoC, ainsi qu’une nouvelle architecture à faible luminosité qui, selon lui, aiderait à capturer des images plus lumineuses même lorsqu’il fait presque noir. Une profondeur de couleur de 10 bits au format HEIF est également offerte par le chipset.

La suite complète de fonctionnalités de Snapdragon Elite Gaming est prise en charge par le SoC, y compris l’ombrage à taux variable pour des performances graphiques plus rapides ainsi qu’une réactivité d’affichage accrue avec l’aide de Qualcomm Game Quick Touch. Quick Charge 5 est également pris en charge par le chipset, qui, selon Qualcomm, peut charger complètement un téléphone en moins de 15 minutes. Le SoC propose également des fonctionnalités de connectivité telles que Bluetooth v5.2, WiFi 6E et NFC. Le GPS serait également pris en charge par le SoC, ainsi qu’un affichage 4K à 60 Hz ou QHD+ à 144 Hz. Les normes HDR et HDR10+ sont également prises en charge par le chipset.

