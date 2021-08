Qualcomm Snapdragon 895 : à quoi s’attendre du SoC phare de Qualcomm 2022

Les meilleurs téléphones Android en 2021 partagent une chose : ils sont tous alimentés par le Snapdragon 888. Le chipset 5 nm de Qualcomm a réussi à offrir d’énormes gains de performances tout en conservant les chiffres d’efficacité du Snapdragon 865, ce qui a permis aux produits phares de cette année de se démarquer.

Mais comme c’est toujours le cas dans l’industrie des semi-conducteurs, il y a toujours quelque chose de nouveau à l’horizon. Nous commençons déjà à en savoir plus sur le Snapdragon 895, le chipset phare de Qualcomm pour 2022. Qualcomm l’annoncera probablement en décembre et il alimentera la plupart des produits phares de l’année prochaine. Voici ce que nous savons jusqu’à présent.

Le vaisseau amiral ultime

Galaxy S21 Ultra

Toujours le vaisseau amiral à battre

Le Galaxy S21 Ultra offre toutes les mises à niveau que vous souhaitez. Avec un panneau QHD+ AMOLED doté d’un rafraîchissement de 120 Hz, un Snapdragon 888 avec des bandes 5G mondiales, un appareil photo exceptionnel de 108 MP à l’arrière et une batterie de 5000 mAh, vous obtenez un produit phare qui peut tout faire.

Snapdragon 895 Ce que nous savons sur le matériel

Les premiers détails sur le Snapdragon 895 ont fait surface il y a deux mois dans une fuite d’evleaks, où nous avons découvert que son nom de code interne est le SM8450 et qu’il comportera un modem Snapdragon X65 intégré.

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

La fuite a également suggéré que le Snapdragon 895 serait basé sur l’architecture mobile Arm v9. C’est intéressant pour plusieurs raisons; Arm a remanié son architecture plus tôt cette année pour offrir une efficacité et des gains de performances nettement supérieurs pour les graphiques, l’apprentissage automatique et d’autres références.

En supposant que Qualcomm utilise les dernières conceptions Arm v9, nous pourrions voir le chipset exploiter le cœur Cortex X2 comme le « gros » cœur qui effectue le levage des charges lourdes, suivi des Cortex A710 et Cortex A510. Le X2 suit dans la même veine que le noyau X1 que nous avons vu cette année, mais il offre une augmentation massive de 40% des performances. De même, l’A710 est 10% plus rapide que l’A78 de génération actuelle, et l’A510 est 35% plus rapide tout en nécessitant 20% d’énergie en moins.

Le GPU Adreno 730 devrait également être en mesure de fournir des gains importants pour les jeux. Le fait que la plate-forme soit construite sur un nœud de 4 nm devrait conduire à une meilleure efficacité. Quant à savoir qui fabrique le chipset, les dernières fuites indiquent que Qualcomm utilise à la fois Samsung SLSI et TSMC.

Je suis particulièrement intéressé de voir comment l’A510 résistera à une utilisation quotidienne ; les petits cœurs font une grande partie du travail pour les tâches banales, et les gains proposés devraient offrir une meilleure autonomie de la batterie ; mais pour le moment, tout cela n’est que conjecture. Nous devrons mettre la main sur un téléphone alimenté par le Snapdragon 895 pour avoir une idée de la façon dont Qualcomm a tiré parti de la conception, et nous ne pourrons le faire qu’en 2022. Jusque-là, nous restons ravis d’apprendre comment le Snapdragon 895 fonctionnera. effectuer.

“SM8450 est le système sur puce (SoC) premium de nouvelle génération de Qualcomm. Il intègre un système de modem-RF Snapdragon X65 5G. Il est fabriqué selon un processus de 4 nm.” pic.twitter.com/u1GXMhOWBf – Evan (@evleaks) 3 juin 2021

Snapdragon 895 On devrait en savoir plus en décembre

Qualcomm annonce généralement ses chipsets phares lors de son sommet annuel Snapdragon en décembre. Ce sera probablement le cas cette année également; mais nous devrions entendre quelques détails avant le lancement.

Snapdragon 895 arrive sur les produits phares de 2022

Il va de soi que le Snapdragon 895 alimentera la plupart des produits phares l’année prochaine. Bien qu’il soit trop tôt pour suggérer quels appareils seront équipés du chipset, nous pouvons supposer que la série Galaxy S22 de Samsung, Xiaomi Mi 12, OnePlus 10 et le Find X4 incluront le Snapdragon 895.

Qualcomm pourrait voir une rivalité accrue en 2022 avec MediaTek ; le fournisseur de puces fait un retour en force dans le segment milieu de gamme, et il est susceptible de défier Qualcomm dans la catégorie haut de gamme l’année prochaine avec le Dimensity 2000. Il sera intéressant de voir comment cette dynamique se joue, et comment Qualcomm et le Snapdragon 895 saura relever le défi.

Le vaisseau amiral ultime

Galaxy S21 Ultra

Toujours le vaisseau amiral à battre

Le Galaxy S21 Ultra offre toutes les mises à niveau que vous souhaitez. Avec un panneau QHD+ AMOLED doté d’un rafraîchissement de 120 Hz, un Snapdragon 888 avec des bandes 5G mondiales, un appareil photo exceptionnel de 108 MP à l’arrière et une batterie de 5000 mAh, vous obtenez un produit phare qui peut tout faire.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

un écho dans la voiture

Review: Amazon Echo Auto s’est amélioré, mais a encore du chemin à parcourir

Lorsque nous avons examiné pour la première fois l’Amazon Echo Auto en 2019, les résultats étaient extrêmement décevants, mais tout le monde mérite une seconde chance, n’est-ce pas ? Voyons si les améliorations apportées par Amazon à l’application Alexa et au logiciel Echo Auto au fil des ans ont été suffisantes pour augmenter les notes de ce produit deux étoiles cette fois-ci.