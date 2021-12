Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3, la première puce 5 nm au monde pour les ordinateurs portables Windows lancée avec une forte poussée sur la 5G et l’IA

Qualcomm a annoncé deux nouvelles puces pour les ordinateurs portables Windows-on-ARM.

Qualcomm a annoncé jeudi deux nouvelles puces pour ordinateurs portables Windows-on-ARM lors de son Snapdragon Tech Summit 2021. L’une d’entre elles, le Snapdragon 8cx Gen 3, est présentée comme la première puce 5 nm au monde pour les ordinateurs portables Windows. Il s’agit de la puce phare de Qualcomm pour Windows. -sur les appareils ARM. L’autre, qui s’appelle Snapdragon 7c+ Gen 3, est une affaire plus courante visant à apporter la 5G et d’autres fonctionnalités modernes aux machines Windows d’entrée de gamme.

Les appareils Snapdragon 8cx Gen 3 et Snapdragon 7c+ Gen 3 seront lancés à partir du premier semestre 2022, a déclaré Qualcomm.

Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 3

Le Snapdragon 8cx Gen 3 est une puce hautes performances et économe en énergie pour une race d’ordinateurs portables toujours allumés et toujours connectés. Bien que Qualcomm n’ait pas partagé de détails granulaires sur le processeur, le nombre de cœurs et les tris, la nouvelle puce offrirait des performances « 85 % » plus rapides lors des opérations multithreads par rapport à son prédécesseur. Les graphismes seront également en hausse de 60%, a déclaré Qualcomm. En ce qui concerne les tâches d’IA et d’apprentissage automatique, le Snapdragon 8cx Gen 3 propose plus de 29 TOPS, ce qui représente une amélioration de 3 fois par rapport à la puce qu’il remplace.

Malgré tous les gains de puissance, le Snapdragon 8cx Gen 3 est toujours conçu pour permettre des conceptions sans ventilateur et une autonomie de batterie allant jusqu’à 25 heures, bien que tout cela varie en fonction de la façon dont les OEM utilisent la plate-forme de calcul.

Lire aussi | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 annoncé : les principales fonctionnalités, spécifications et téléphones seront alimentés par une nouvelle puce

Qualcomm proposera le Snapdragon 8cx Gen 3 dans un choix de plusieurs options de modem 5G, en commençant par le X62 capable de 4,4 Gbit/s jusqu’au X65 haut de gamme qui peut fournir des vitesses de liaison descendante jusqu’à 10 Gbit/s. La puce prendra en charge les Wi-Fi 6 et 6E.

Le Snapdragon 8cx Gen 3 est en outre conçu pour permettre des « expériences vidéo et audio immersives pour la vidéoconférence », avec des fonctionnalités telles que l’annulation d’écho et la suppression du bruit (ECNS) accélérées par l’IA, 3A qui est la mise au point automatique, la balance des blancs automatique et l’exposition automatique. , et la prise en charge de plusieurs caméras.

Qualcomm Snapdragon 7c+ Gen 3

La puce Snapdragon 7c+ Gen 3 relativement plus grand public est construite sur un processus de 6 nm, ce qui est une amélioration par rapport à la 7c Snapdragon Gen 2 basée sur 8 nm. La nouvelle puce offrirait des performances jusqu’à 60% plus rapides, jusqu’à 70% plus rapides. graphiques et 6,5 TOPS de puissance de calcul AI. Qualcomm vante également une « autonomie de plusieurs jours » sur celui-ci.

Ailleurs, le Snapdragon 7c+ Gen 3 dispose d’un modem X53 5G capable de fournir des vitesses allant jusqu’à 3,7 Gbps. Le Wi-Fi 6E est également pris en charge.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.