Qualcomm veut racheter Arm si l’acquisition de Nvidia est rejetée

Le fabricant de puces Qualcomm a déclaré qu’il était intéressé par l’achat d’Arm si l’acquisition de Nvidia échoue.

S’adressant au Telegraph, le nouveau PDG de Qualcomm, Cristiano Amon, a déclaré qu’il serait ouvert à l’achat d’une participation dans la société aux côtés d’autres sociétés technologiques si les propriétaires actuels d’Arm, SoftBank, rendaient la société publique plutôt que de la vendre. Nvidia a apparemment déclaré qu’une introduction en bourse étoufferait la croissance d’Arm.

“Si Arm a un avenir indépendant, je pense que vous constaterez qu’il y a beaucoup d’intérêt de la part de nombreuses entreprises de l’écosystème, y compris Qualcomm, à investir dans Arm”, a déclaré Amon.

« Si elle quitte SoftBank et qu’elle entre dans un processus pour devenir une société cotée en bourse, [with] un consortium d’entreprises qui investissent, dont bon nombre de ses clients, je pense que ce sont de grandes possibilités.

Nvidia a annoncé en septembre 2020 son intention de racheter Arm pour 40 milliards de dollars. L’accord fait actuellement l’objet d’une enquête par l’Autorité britannique de la concurrence et des marchés, tandis que le ministère du numérique, de la culture, des médias et des sports du pays est intervenu en invoquant des problèmes de sécurité nationale.

L’accord fait également l’objet d’une enquête aux États-Unis, des entreprises technologiques telles que Microsoft, Google et Qualcomm ayant déposé une plainte affirmant que cela donnerait à Nvidia un avantage injuste. Nvidia a également demandé l’approbation de l’accord en Chine.

Le PDG Jensen Huang a déclaré qu’il était “très confiant” que l’accord serait conclu en 2022.

