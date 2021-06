Qualifiant la politique de vaccination d'”arbitraire”, SC demande au Centre des détails sur les dépenses

Le tribunal suprême a demandé au Centre de consigner tous les documents et fichiers pertinents reflétant sa réflexion aboutissant à la politique de vaccination contre le Covid-19.

Qualifiant la « politique de vaccination payante Covid-19 » pour le groupe d’âge 18-44 ans d’« arbitraire et irrationnelle », la Cour suprême a demandé au Centre de consigner l’intégralité de ses données en donnant des détails sur l’historique d’achat de tous les vaccins Covid-19. dans deux semaines.

Le tribunal suprême a également demandé au gouvernement central de préciser comment «35 000 crores affectés à l’achat de vaccins Covid dans le budget de l’Union étaient dépensés.

Et pourquoi la même chose ne pouvait pas être utilisée pour vacciner les personnes du groupe d’âge 18-44 ans, a déclaré le Banc, tout en notant que la deuxième vague de la pandémie a touché de nombreuses personnes dans le groupe d’âge 18-44 ans.

En publiant son ordonnance détaillée sur l’audience tenue dans une affaire de Suo Motu le 31 mai, une magistrature dirigée par le juge DY Chandrachud a déclaré : « Les données devraient clarifier : (a) les dates de toutes les commandes d’achat passées par le gouvernement central pour les trois vaccins ; b) la quantité de vaccins commandés à chaque date; et (c) la date prévue de la fourniture ».

Actuellement, la politique de vaccination du Centre prévoit une vaccination gratuite pour les 45 ans et plus et un système payant pour les 18-44 ans.

«Contrairement à la politique précédente, la politique de vaccination libéralisée ne donne pas la priorité aux personnes souffrant de comorbidités et d’autres maladies, aux personnes handicapées ou à tout autre groupe vulnérable. Ceci est particulièrement en cause parce que l’expérience de la deuxième vague de la pandémie a permis d’apprendre par l’expérience que le virus Covid-19 est capable de mutation et constitue désormais également une menace pour les personnes de ce groupe d’âge (18-44 ans) », le le tribunal a observé.

La plus haute juridiction a également demandé au Centre de soumettre une mise à jour sur les mesures prises pour assurer la disponibilité des médicaments pour la mucormycose.

Les juges ont également déclaré que le Centre devrait consigner au dossier comment et quand il cherche à vacciner la population restante. Il a également recherché des données sur le pourcentage de la population urbaine et rurale qui a été vaccinée – avec une ou les deux doses – contre la population éligible.

De plus, la plus haute juridiction a demandé à tous les États et territoires de l’Union de clarifier leur position sur la vaccination gratuite dans les deux semaines.

Le SC a publié l’affaire pour une nouvelle audience le 30 juin.

