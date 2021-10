Qualification automatique de la série W pour 2022 étendue aux huit meilleurs pilotes

Il a été confirmé que les huit meilleurs pilotes de la W Series à la fin de cette saison se qualifieront automatiquement pour la campagne 2022.

Auparavant, en tant que membres de l’académie W Series, Nerea Marti et Irina Sidorkova étaient les deux seules pilotes à garantir une place sur la grille pour l’année prochaine.

Maintenant, cependant, tous les autres pilotes auront une chance de s’assurer une place dans les deux dernières manches du Circuit of the Americas à Austin.

Huit points seulement séparent le pilote actuellement P8 du championnat, Belen Garcia, et celui en bas du classement, Saber Cook.

À la fin de la dernière saison en 2019, 12 pilotes ont fini par conserver automatiquement leur place pour 2020, et la PDG Catherine Bond Muir a déclaré que le nombre réduit était dû à un intérêt accru, ce qui montre la croissance de la série.

« Je suis ravie d’annoncer que nos huit meilleurs pilotes de cette année auront la garantie d’un trajet en série W en 2022 », a-t-elle déclaré.

« À la fin de notre saison inaugurale en 2019, 12 pilotes ont obtenu le droit de revenir en W Series pour la saison deux lorsque nous nous sommes engagés à revenir plus gros et mieux.

« Le nombre réduit de qualifications automatiques cette année est une preuve supplémentaire que nous avons fait exactement cela. Notre partenariat historique avec la Formule 1 a entraîné un intérêt accru pour la série dans le monde entier et un plus grand bassin de pilotes féminines talentueuses parmi lesquelles choisir au cours de la troisième saison.

« Avec Alice [Powell] et Jamie [Chadwick] à égalité de points en tête du classement avant la finale, nous étions déjà assurés d’une arrivée en tribune pour notre saison sur le Circuit des Amériques.

« Les nouvelles d’aujourd’hui garantissent que le drame sera captivant sur tout le terrain alors que chaque pilote sur la grille cherche à saisir cette dernière opportunité de briller sur la plus grande scène de la course automobile et de s’assurer qu’ils ne manquent pas ce qui promet d’être une autre grande saison de la série W la prochaine. année. »

Le plan d’origine devait mettre fin à la campagne 2021 W Series au Mexique avec la course finale qui se déroulerait le même week-end que l’événement F1.

Cependant, cet événement a récemment été repoussé d’une semaine dans le cadre d’un réaménagement final du calendrier de la F1, ce qui a obligé les W Series à annuler complètement leur course là-bas, avec un programme double à Austin à la place.