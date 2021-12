Qualifications à Abu Dhabi: Max martèle Lewis, Red Bull déjoue Mercedes

Les qualifications pour le Grand Prix de Formule 1 d’Abou Dhabi 2021 n’ont pas déçu, puisque Lewis Hamilton et Max Verstappen se sont battus une dernière fois, le Néerlandais faisant le martèlement cette fois.

La pole position pour le Verstappen a remporté la pole à Abu Dhabi devant son rival pour le titre Lewis Hamilton avec un temps de 1:22.109, un temps astronomique de 13.137s plus rapide que l’an dernier et plus de trois dixièmes plus rapide que le Britannique, Red Bull employant le travail d’équipe, avec Sergio Perez remorquant son coéquipier, un jour où Red Bull a tout simplement déjoué Mercedes.

Verstappen en pole, mais…

C’était sans aucun doute une excellente performance de qualification de Verstappen, mais cela a eu un prix, car il devra commencer la course avec les pneus tendres demain, car il a crevé son train de pneus Medium sur lesquels il aurait dû se qualifier en Q3 essayant d’aller plus vite, incitant l’équipe à l’envoyer sur un nouveau train de Softs pour s’assurer qu’il commence la course avec un train de pneus sains. Mais c’est le casse-tête de demain dont il faut s’inquiéter maintenant.

S’exprimant juste après les qualifications, Verstappen a déclaré : « C’est bien sûr un sentiment incroyable…

« Je suis incroyablement content de ça, c’est ce que nous voulions, mais ce n’est jamais facile, surtout avec leur forme lors des dernières courses. »

En pole pour la course finale d’une saison incroyable 🚀 Quel tour de @Max33Verstappen !#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/H9XQdyXBGq – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021

Hamilton, qui semblait être le favori pour la pole d’aujourd’hui tout le week-end, mais comme les choses changent dans cette partie cruciale des qualifications en Q3, car le septuple champion du monde n’avait tout simplement pas de réponse pour son rival samedi soir autour du circuit de Yas Marina.

Hamilton a déclaré lors des interviews post-qualifications : « Max a fait un excellent tour et nous ne pouvions pas répondre à cela aujourd’hui.

« Il mérite amplement la pole.

« Mais nous pensons être en bonne position avec nos pneus demain et nous espérons une bonne course.

« Je suis toujours au premier rang et nous naviguerons à partir de là », a conclu Hamilton.

Une bonne surprise en Q3, Lando Norris a pris la troisième place derrière les deux prétendants au titre, bien qu’à 0,822 seconde de la pole, mais néanmoins, une performance impressionnante du jeune pilote britannique, après une série de courses difficiles pour lui et son équipe récemment.

Visiblement ravi de son résultat, Norris a déclaré : « J’ai fait la pole, je n’ai pas vraiment travaillé, j’étais un peu à côté !

« C’était un beau tour pour être P3, c’était un peu une surprise », a-t-il révélé.

Lorsqu’on lui a demandé comment il prévoyait d’agir avec les deux pilotes devant lui qui se battront pour le championnat, Norris a déclaré: « Je veux juste voir tout se dérouler, mais je ne veux pas trop m’impliquer. »

Sergio Perez a terminé quatrième dans la sœur Red Bull, après avoir fait un excellent travail en remorquant son coéquipier, un soir où Red Bull a dû tout mettre en œuvre pour battre le combo Hamilton/Mercedes. Le Mexicain était à 0,838s du temps de Verstappen.

Carlos Sainz a terminé cinquième pour Ferrari à 0,045 seconde de plus que Perez, Valtteri Bottas à une décevante sixième place, à près d’une seconde du temps du poleman.

La septième place revient à Charles Leclerc de Ferrari, le Monégasque avec plus d’une seconde de retard sur le meilleur temps, et l’impressionnant Yuki Tsunoda respire dans son cou à la huitième place, et à moins d’un dixième de retard.

Esteban Ocon a surqualifié son coéquipier Fernando Alonso, et a terminé neuvième pour Alpine devant Daniel Ricciardo qui a complété le top dix et était presque une demi-seconde plus lent que le Norris de haut vol.

Comment s’est passé le Q2 ?

Le deuxième tour des éliminations a vu les meilleures équipes essayer de passer au troisième tour de qualification sur les pneus Medium, alors que les équipes plus lentes optaient pour les Softs pour assurer une présence en Q3.

Fernando Alonso dans l’Alpine a été le premier à manquer le top 10, qui a raté la coupe de 0,012 seconde seulement, se contentant de la 11e place, suivi de Pierre Gasly en 12e, qui, étonnamment, n’a pas pu accéder à la Q3 après une série de récents performances de qualification, car il a signalé des problèmes de freins sur la radio de l’équipe.

Lance Stroll a été le premier des Aston Martin à la 13e place, suivi d’Antonio Giovinazzi à la 14e, à 0,185 seconde du rythme du Canadien.

Sebastian Vettel était également absent en Q2, se plaignant du trafic alors qu’il se dirigeait vers la 15e place, 0,239 seconde de moins que son coéquipier.

ÉLIMINÉ : Q2 🏁 Alonso (📸)

gazeux

Flâner

Giovinazzi

Vettel #AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/wRcGUGH3QD – Formule 1 (@F1) 11 décembre 2021

Q1, les premières victimes

Un bref drapeau rouge a été levé presque à mi-chemin de la Q1, pour dégager une borne qui a été touchée et retirée par Mick Schumacher dans le Haas dans le dernier virage, Norris la survolant lors de son tour lancé sans subir aucun dommage.

Après la reprise de la séance, les premières victimes des qualifications d’Abou Dhabi ont été Nicholas Latifi qui était 16e, et devant son coéquipier George Russell qui a terminé 17e à 0,085 s du temps de son coéquipier, le Britannique n’ayant réussi à livrer aucune de sa magie habituelle du samedi. sa qualification finale avec Williams.

La dernière séance de qualification de sa carrière de Kimi Raikkonen a été inoubliable puisqu’il a terminé 18e, suivi de Schumacher de Haas à la 19e, la 20e revenant à Nikita Mazepin, le Russe 0,779s plus lent que l’Allemand.

Résultats des qualifications d’Abou Dhabi :

