Qualifications à Bakou : Leclerc sort en tête du chaos

Charles Leclerc prendra le départ du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021 depuis la pole position, le pilote Ferrari sortant le plus rapide d’une séance chaotique qui s’est terminée dans le chaos.

C’était un tour énorme de Leclerc au bon moment, avec un bon remorquage, il est passé au sommet des écrans de temps avec un 1:41.218 qui est resté invaincu car la plupart de ses rivaux se sont vu refuser une dernière manche lorsque Yuki Tsunoda a écrasé son AlphaTauri, avec Carlos Sainz pliant également le métal dans ces dernières minutes frénétiques.

C’était la deuxième pole de Leclerec en deux courses, mais très inattendue car Red Bull semblait avoir l’avantage et regrettera que leurs derniers efforts aient été vains.

Pour ajouter l’insulte à la blessure pour les bleus, Lewis Hamilton a été le deuxième plus rapide, alors que Mercedes a trouvé un interrupteur magique pendant la nuit dans la W12 ou a sorti les sacs de sable. C’était une énorme amélioration par rapport aux champions du monde.

Le leader du championnat, qui a chuté en FP3 était néanmoins favori pour les qualifications, mais il n’a jamais eu la chance de faire un tour clair quand cela comptait.

Deux arrêts du drapeau rouge en Q1 ont donné le ton pour le week-end du Grand Prix d’Azerbaïdjan 2021, avec Lance Stroll (Aston Martin) et peu de temps après qu’Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) a claqué le mur.

Les séances d’essais remplies d’incidents étaient un indicateur précoce que ce serait une qualification difficile en Formule 1, exacerbée par les conditions venteuses de la journée en ville.

Red Bull est l’équipe à battre avec Honda particulièrement puissante autour de Bakou, avec Max Verstappen cherchant à se racheter pour sa chute en FP3 tandis que Pierre Gasly cherchera une surprise dans l’Alpha Tauri après avoir dominé la séance d’essais du matin.

Mercedes cherchera à revenir d’un début de week-end bien en deçà de la moyenne et Ferrari vise une répétition de Monaco sans métal plié.

T3

T2

Le virage 3 a réclamé Daniel Ricciardo tard dans la deuxième strophe des qualifications qui a fait sortir le troisième drapeau rouge; la saison des pilotes McLaren allait de mal en pis juste au moment où il semblait voir la lumière au bout du tunnel.

DRAPEAU ROUGE 🚩 📻 “Oui, ouais je vais bien” Ricciardo est le dernier pilote à franchir les barrières – cette fois au virage 3 ❌#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/4jnDwlo3hi – Formule 1 (@F1) 5 juin 2021

T1

Le virage 15 – le mur des champions en herbe – a revendiqué Stroll et Giovinazzi séparément avant que les choses ne deviennent sérieuses et entraînent des retards alors que les voitures accidentées ont été retirées et la piste dégagée.

Frustré mais en toute sécurité hors de la voiture ✅#AzerbaijanGP 🇦🇿 #F1 pic.twitter.com/RE5sFOAZ3s – Formule 1 (@F1) 5 juin 2021

Rapport en cours…