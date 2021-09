Qualifications à Sotchi : Norris signe sa première pole position

Après beaucoup d’incertitudes, les qualifications pour le Grand Prix de Russie 2021 ont reçu le feu vert à Sotchi, dans des conditions humides, c’est Lando Norris qui a stupéfait tous pour décrocher la pole contre toute attente.

C’était le jour de Lando et il n’allait pas se voir refuser sa première pole puisqu’il a livré une performance époustouflante un jour où tout le monde s’attendait à ce que Mercedes domine. Le temps de Lando de 1:41:993 était suffisant pour la pole.

Le pilote McLaren Norris a déclaré par la suite: “Oh boy. C’est incroyable. Séance maniaque. Nous avons pris la décision d’aller en slicks, vous ne pensez jamais que vous obtiendrez la pole tant que vous ne l’aurez pas. Très heureux, un grand merci à l’équipe. Ils ont fait un travail incroyable.

« C’était dur. Je vais me faire du bien mais c’était délicat. Le tour précédent, j’avais deux secondes de retard et je n’étais pas sûr que nous allions nous améliorer. J’ai gardé les pneus au chaud, j’ai pas mal risqué mais ça a payé.

“Nous sommes dans la meilleure position possible. Je suis heureux, c’est ma première pole position et j’espère la première d’une longue série.”

Avec une piste qui sèche rapidement, le poleman Norris a été suivi par Carlos Sainz de Ferrari dans la seconde moitié à une seconde du rythme. Sainz détenait la pole provisoire avant que Norris ne le relégue à la deuxième place, tandis que la troisième revient à l’impressionnant George Russell à près d’une seconde du meilleur temps.

Sainz a déclaré à propos de son après-midi: «Très délicat. Dès le début, les qualifications ont été difficiles. Après la Q2, je pouvais voir qu’il y avait une chance que les slicks entrent en jeu. Un bon tour à la limite.

« Ce week-end, nous semblons un peu forts. Nos conditions les plus faibles étaient probablement sur les inters. Il y a les deux Mercedes et les Red Bull dont on s’attend à être beaucoup plus rapides demain mais on va se battre.

“Je dois m’assurer de faire mes devoirs pendant la nuit pour m’assurer que nous ne perdons pas trop de choses sur la ligne du côté sale.”

Russell a profité de la piste qui séchait et a lutté contre la Williams à la troisième place et a déclaré par la suite : « C’est fou. Deuxième fois dans le top trois en trois ou quatre épreuves, l’équipe a fait un travail incroyable. C’était difficile là-bas, il n’y avait qu’une seule ligne sèche et si vous étiez à un centimètre de distance, vous auriez été sur la piste mouillée.

“Je suis vraiment impatient d’y être. Hier, notre rythme de carburant élevé était le meilleur de l’année. Nous aurons une bataille sur les mains mais nous devons à nouveau viser le podium. Rien à perdre.”

La performance de Russell était un indicateur fort de ce à quoi Lewis Hamilton devrait s’attendre l’année prochaine, le septuple champion s’installant à la quatrième place après un moment avec le mur entrant dans les stands pour un changement de pneu avant la dernière manche, brisant son aileron avant.

Par conséquent, il n’a pas eu assez de temps pour mettre assez de chaleur dans ses softs et a fini par filer dans son dernier tour.

Daniel Ricciardo était toujours en train de rattraper son retard, finissant seulement cinquième, et à plus de 2 secondes du rythme de son coéquipier de haut vol. Un week-end qui donne à réfléchir pour l’Australien après ses exploits à Monza.

Fernando Alonso a poursuivi sa série d’apparitions en Q3 et a battu son Alpine à la sixième place, devançant Esteban Ocon de plus de 1,5 seconde. Ocon était dixième.

L’expert de Sotchi Valtteri Bottas n’a pas tenu la promesse de sa première forme en Russie et a terminé septième à 2,7 secondes de la pole. Il a été suivi par Lance Stroll dans l’Aston Martin qui était un bon huitième.

Sergio Perez a continué à lutter, un jour où il devait se battre contre le duo Mercedes en l’absence de son coéquipier Max Verstappen. Il était neuvième à 3.344 secondes du temps de Norris.

T2

Les conditions ont continué d’évoluer pour Q2, les intermédiaires étant les pneus de choix. Pierre Gasly d’AlphaTauri a mené le peloton hors des stands, Charles Leclerc n’ayant pas couru, en raison de ses pénalités de grille liées au moteur. Leclerc a été rejoint par Nicolas Latifi de Williams qui n’a pas fixé de temps non plus.

Le duo Mercedes a donné le ton en Q2, avec Hamilton menant Bottas, Alonso et Norris les poursuivant, alors que Russell a réalisé une autre excellente performance pour entrer en Q3 dans des conditions dans lesquelles il excelle habituellement.

Le premier des retraités était Sebastian Vettel d’Aston Martin dont le temps initial n’était pas assez bon, alors que les temps continuaient de s’améliorer, et a dû se contenter de la 11e place. Un résultat décevant puisqu’il a raté la coupe finale de seulement 0,086 seconde, un jour où l’Allemand a montré un bon rythme.

Gasly a également été vidé d’être 12e car il n’a pas réussi à atteindre la Q3, car il n’avait pas assez de temps pour faire un dernier run, car tous les autres pilotes ont amélioré leurs temps sur une piste en amélioration. Il était à plus d’un dixième du temps de Sainz qui a à peine atteint la Q3.

Yuki Tsunoda était plus proche de son coéquipier cette fois-ci et a au moins atteint notre place de Q1 et un dixième du temps de son coéquipier.

T1

Pas de surprises majeures ici, car les suspects habituels n’ont pas réussi à se qualifier pour la Q2, à l’exception de Max Verstappen qui a choisi de ne pas courir, car il était condamné à commencer la course depuis le fond de la grille, pour avoir utilisé une unité de puissance de plus. que l’allocation de sa saison.

En dehors de cela, après s’être récemment remis de Covid-19, Kimi Raikkonen était à la 16e place, surclassant son coéquipier Antonio Giovinazzi qui a terminé 18e et à 1,5 seconde du rythme de son coéquipier.

Raikkonen a été suivi par Mick Schumacher de Haas à la 17e place, la recrue allemande ayant dépassé les qualifications Nikita Mazepin qui était 19e à près de 4 secondes du rythme de Schumacher, et seulement devant Verstappen qui n’a pas fait de tour chronométré.