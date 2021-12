Qualifications de Djeddah: Verstappen l’explose, Hamilton l’emporte

Lewis Hamilton débutera le premier Grand Prix d’Arabie saoudite depuis la pole position après que le prétendant au titre Max Verstappen l’ait fait sauter dans le dernier virage de sa dernière tentative pour prendre la première place.

Le pendule a basculé dans les deux sens, Red Bull et Mercedes, lors d’une séance de qualifications captivante sur le tout nouveau circuit éclairé de la corniche de Jeddah.

En Q3, c’était un tirage au sort qui serait en pole, d’abord Verstappen est allé le plus rapide, puis Hamilton, puis avec deux violets à son actif, le Red Bull était sur un méga-tour avant de frapper le mur à la sortie du dernier virage, avec le ligne d’arrivée en vue et c’était tout. Pôle terminé.

Ainsi, Hamilton et Valtteri Bottas étaient à un-deux pour Mercedes, avec Verstappen troisième mais ne sachant pas par où il partira, car les dommages sur sa voiture doivent être évalués. Un changement de moteur ou de boîte de vitesses sera un coup dur pour les challengers.

Alors que Mercedes se pavanait vendredi, Red Bull est revenu sur eux aujourd’hui en FP3 et en qualifications, cela allait aller dans les deux sens. Une erreur ferait la différence et c’est exactement ce qui s’est passé lorsque Verstappen a exagéré dans le dernier secteur après être devenu violet dans les deux premiers.

Néanmoins, il a terminé troisième mais pourrait abandonner la commande si des réparations majeures sont nécessaires sur sa voiture accidentée.

Max Verstappen frappe les barrières. Lewis Hamilton prend la pole. Une arrivée extraordinaire aux qualifications à Djeddah.

Lewis : Je suis vraiment fier de Valtteri et de tous les membres de l’équipe

Hamilton a été le premier à marquer le pas avec son meilleur effort de 1:27.511 que Verstappen semblait améliorer car il avait deux dixièmes d’avance avant son off. Peut-être que la pression exercée sur son jeune rival qui nie l’expérience sera pris en compte dans cette course au titre.

Après avoir décroché son 103e départ en pole en F1, Hamilton a résumé : « Nous avons été rapides pendant les essais, mais pour une raison quelconque en P3 et en particulier en qualifications, je manquais de rythme et j’avais particulièrement du mal avec les pneus », a déclaré Hamilton, qui fait l’éloge de la piste de Jeddah.

«Pour nous, obtenir un doublé, je suis vraiment fier de Valtteri et de tous les membres de l’équipe, c’est un excellent résultat. Ces gars [Red Bull] étaient tellement rapides. Ils ont visiblement corrigé quelque chose dans leurs réglages et ils ont été rapides », a ajouté le Champion du Monde.

Pour Mercedes, avoir Bottas dans le mix est vital non seulement pour aider Hamilton dans la course, mais aussi pour les points de championnat des constructeurs de F1.

Verstappen était visiblement vexé car c’était la dernière chose dont lui et son équipe avaient besoin à ce stade critique de la campagne où ils défendent les huit points dont ils disposent d’un avantage en tête du championnat des pilotes de F1 et n’ont que cinq points de retard sur Mercedes. dans la course au titre des constructeurs.

Le plus rapide dans les deux premiers secteurs de son dernier tour lancé. Et puis les espoirs de pole de Max Verstappen sont anéantis dans le dernier virage en Q3.

Max : je ne comprends pas trop ce qui s’est passé mais j’ai enfermé

Ensuite dans le parc fermé, le Verstappen a déclaré aux journalistes : « C’est bien sûr terrible… En général, c’était une bonne qualification, je savais que le rythme était là et ça se voyait à la fin.

« Je ne comprends pas vraiment ce qui s’est passé mais j’ai bloqué, j’ai quand même essayé de garder la voiture sur la bonne voie et de continuer mais j’ai accroché l’arrière et j’ai dû m’arrêter.

« La P3 est bien sûr un peu décevante sachant dans quel tour j’étais. Mais néanmoins, cela montre que la voiture est rapide et voyons ce que nous pouvons faire en fin de course », a ajouté le leader du Championnat du Monde.

Merci à lui de tout donner, tout ou rien à la Max.

Sur les deux meilleurs quatuors de pilotes, seul Sergio Perez partira en dehors des quatre premiers. Le Mexicain avait l’air fougueux au début de la séance, dépassant même la Q1, mais, quand cela importait, en Q3, il n’était bon qu’à la cinquième place, à six dixièmes du meilleur temps et loin de Verstappen.

Gasly en sixième lors d’une soirée solide pour AlphaTauri avec son coéquipier recrue Yuki Tsunoda faisant un travail solide avec la huitième place

Charles Leclerc a terminé quatrième le plus rapide, le pilote Ferrari s’est bien montré après sa rencontre rapprochée avec le mur de Jeddah vendredi tandis que son coéquipier Carlos Sainz l’a recherché en Q1 mais s’est ensuite trompé en Q2, en filant, en coupant le mur avec son aile et gâcher la configuration de sa voiture. Il n’a jamais atteint la Q3.

À seulement 0,002 seconde de Perez se trouvait Pierre Gasly, l’AlphaTauris à portée de main autour de Djeddah et ressemblant aux cinq meilleurs matériaux sur les preuves du FP3 et même des sessions Q précédentes. Le Français a terminé sixième, son coéquipier recrue Yuki Tsunoda faisant un travail solide avec la huitième place.

Lando Norris s’est classé septième parmi les Red Bull ‘juniors’, l’Anglais prenant le meilleur sur Daniel Ricciardo qui n’était bon que pour la 11e place.

Esteban Ocon était le plus rapide des pilotes Alpine à la neuvième place, tandis que Fernando Alonso ne sortait pas de la Q2 en 13e.

Pour compléter le top dix, Antonio Giovinazzi d’Alfa Romeo lors de son avant-dernière qualification de F1, l’Italien a sali son exploit avec une lourde tape sur le mur lors de sa course en Q3.

Il faut mentionner la pitoyable performance d’Aston Martin dans la nuit. La faute au trafic ou quoi que ce soit d’autre, mais Lance Stroll et Sebastian Vettel n’ont aucune place pour être éliminés en Q1. Ce n’est sûrement pas pour cela que Lawrence Stroll a signé.

Rétrospectivement, la F1 a poussé un soupir de soulagement que cette séance se soit déroulée sans incident sur une piste à grande vitesse sur laquelle était inscrit « gros ».

Mais les conducteurs se sont généralement très bien comportés, ce qui témoigne du niveau auquel ils opèrent.

Une fin dramatique pour les qualifications à Djeddah ! Max Verstappen frappe les barrières lors de son dernier tour lancé. Le laissant en P3 – avec son rival pour le titre Lewis Hamilton en pole !

Temps au tour de qualification à Djeddah

Q2 – Sainz et Alonso éliminés

Les deux Espagnols étaient absents en Q2. Sainz a eu la chance de sauver sa Ferrari de claquer le mur dans ce qui était une session hors du commun pour lui, il a déclaré que la voiture était « impossible à conduire » à la radio.

Au sommet, Hamilton a trouvé le point idéal, devançant Perez et Verstappen du haut des écrans de chronométrage. Bottas a terminé quatrième et l’ordre a été rétabli au sommet par Red Bull et Mercedes.

Le meilleur du reste à ce stade était le duo AlphaTauri Tsunoda cinquième et Gasly sixième.

Problème pour Carlos Sainz alors qu'il fait un tour en Q2 Il est en P15 avec le temps qui s'écoule dans la session…

Q1 – Misère pour Aston Martin

La circulation était un problème majeur avec les 20 voitures qui cherchaient des hotlaps. Les deux pilotes Aston Martin Sebastian Vettel et Lance Stroll n’ont pas réussi à atteindre la Q2, les plus gros scalps à tomber avec les suspects habituels de Haas et Nicholas Latifi.

Au sommet, Sergio Perez a été le plus rapide, le Mexicain se plaçant dans la course pour la pole après son habituel départ lent. Bittas a terminé deuxième, Verstappen cinquième et Hamilton neuvième.

FEU VERT : Q1. La toute première séance de qualification F1 en Arabie saoudite est GO !