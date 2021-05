Qualifications de Portimao: Bottas détruit la fête

Valtteri Bottas a pris la pole position par une marge de 0,007 seconde sur Lewis Hamilton lors des qualifications pour le Grand Prix du Portugal à Portimao.

Les deux pilotes n’ayant pas réussi à s’améliorer lors de leur deuxième passage en Q3, le premier tour de Bottas en 1.18.348 a été assez bon pour assurer une 17e pole position de sa carrière.

Hamilton a été plus lent en Q3 qu’en Q2 et devra se contenter d’un départ au premier rang derrière son coéquipier, avec Max Verstappen une place de retour en troisième.

Verstappen a vu son premier tour supprimé pour avoir dépassé les limites de la piste et n’a pu que revenir à la troisième place, son coéquipier Sergio Perez devant commencer à ses côtés en quatrième position, à un dixième et demi du Néerlandais.

Le temps supprimé aurait été assez rapide pour assurer la pole pour Verstappen, mais il espère répéter le tour d’Imola dimanche avec une victoire de troisième sur la grille.

S’adressant à Sky Sports F1 après la séance, Bottas a déclaré: «C’est une bonne sensation d’être en pole. On dirait que ça fait un moment. Cela a été un point faible pour moi dans les deux premières courses. L’équipe a travaillé dur tout le week-end et nous avons une bonne position pour demain.

«C’était mieux avec les médiums. Comme l’année dernière, nous avons mis les médiums à la fin des qualifications et nous avons essayé à nouveau mais je pense que peut-être que le vent s’est levé lors de la dernière manche et que je n’ai pas pu tout à fait avoir la température en eux, donc je suis content que nous soyons toujours eu un bon résultat.

«Commencer avec le pneu moyen demain, c’est bien, et cela ouvre des opportunités que nous pouvons parcourir aussi longtemps que nous le voulons dans le premier relais. Nous devons nous concentrer sur le départ de la course et partir de là. »

Hamilton, qui visait une 100e pole position en Formule 1, a ajouté: «Un excellent travail de Valtteri et de nos équipes pour que nous soyons tous les deux en première ligne, ce n’était pas prévu. Il faut être content pour ça, ce n’était pas le tour parfait mais je lui ai tout donné.

«Vous ne pouvez jamais être satisfait, nous existons pour continuer à avancer, mais je suis content de ce que nous faisons et des mesures que nous prenons.»

Faisant un chiffre frustré après la conclusion de la Q3, Verstappen a déclaré: «Je pensais que les qualifications étaient très difficiles à conduire. J’avais beaucoup de mal avec la prise. Ce premier tour en Q3 a été correct, mais je viens de passer un moment au virage quatre, alors je me suis un peu écarté de la piste.

«J’étais assez confiant que nous pourrions faire un autre bon tour, mais il y avait une voiture devant dans les deux derniers virages – cela vous dérange, surtout avec la faible adhérence que nous avons déjà et le vent difficile ici. En gros, cela m’a coûté beaucoup de temps au tour. Mais c’est ce que c’est.

«Bien sûr, ce n’est pas idéal, mais nous allons essayer de combattre la Mercedes demain en course. J’espère que tout stabilisera un peu plus, car jusqu’à présent, ce n’était pas très amusant de conduire ici.

Carlos Sainz partira cinquième, battant son nouveau coéquipier Charles Leclerc en qualifications pour la première fois, tandis qu’Esteban Ocon était très impressionnant en sixième. Lando Norris part septième, Leclerc huitième et Pierre Gasly neuvième.

Sebastian Vettel a complété le top 10 après sa première apparition en Q3 pour Aston Martin, un coup de pouce opportun pour l’Allemand après un début d’année difficile.

George Russell a raté de peu une apparition surprise en Q3, manquant une place dans le top 10 de seulement 0,057 seconde. Russell partira de la sixième ligne aux côtés d’Antonio Giovinazzi, qui a surqualifié son coéquipier Kimi Raikkonen pour la deuxième fois cette saison.

Fernando Alonso n’a pas tenu sa promesse lors des essais libres et débute 13e après avoir été battu samedi par Ocon pour la deuxième fois consécutive.

Yuki Tsunoda est une place plus loin en 14e position après avoir réalisé le meilleur temps de 1.19.684, tandis que Raikkonen devrait commencer 15e.

Daniel Ricciardo a été le plus gros choc de la première partie des qualifications, l’Australien étant sorti en Q1 pour la première fois depuis son arrivée chez McLaren. Ricciardo vient d’être battu par Russell, qui a terminé 0,042 seconde plus vite, et prendra le départ de la course de dimanche 16e.

Lance Stroll sera également déçu de sa performance après avoir été assez rapide pour la 17e place, réalisant un meilleur temps de 1.19.913. Stroll utilise un AMR21 amélioré ce week-end, mais a toujours été battu en qualifications par son nouveau coéquipier Vettel pour la première fois.

Nicholas Latifi a terminé 18e, un peu moins de cinq dixièmes après le temps de Russell en Q1, avec Mick Schumacher devant Nikita Mazepin pour une troisième sortie consécutive alors que les pilotes Haas ont verrouillé la rangée arrière.

