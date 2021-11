Qualifications de Sao Paulo: Hamilton martèle Verstappen

Lewis Hamilton était dans une classe à part à Sao Paulo lors de la dernière séance de qualification pour une course de sprint cette saison, décrochant la pole, car son rival pour le titre Max Verstappen n’avait tout simplement aucune réponse au rythme dévastateur du Britannique.

Mis à part l’inconvénient d’avoir son premier tour supprimé en Q2 pour avoir dépassé les limites de la piste au virage 4, Hamilton n’a jamais semblé risquer de perdre la pole, surtout lorsque Verstappen ne semblait jamais avoir la vitesse pour lui refuser les plus grands honneurs.

Cela était évident car les déficits de Verstappen par rapport à Hamilton étaient respectivement de 0,431, 0,358 et 0,438 au T1, T2 et T3. Assez loin du septuple champion du monde de Formule 1, qui devra faire face dimanche à une pénalité de cinq places sur la grille pour avoir pris un moteur supplémentaire.

S’exprimant après la séance, Hamilton a déclaré : « Aujourd’hui, c’était une très bonne séance de qualification.

« J’en suis super content. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je me sens vraiment reconnaissant, c’est fou parce que ça fait un moment donc c’est comme le premier.

Alors que Verstappen a essayé de minimiser son retard considérable par rapport à son rival en disant : « Quand ils prennent un nouveau moteur naturellement, ils ont un peu plus de puissance pour le week-end, donc pour moi ce n’est pas un gros choc.

« Je suis juste content d’être deuxième », a insisté le Néerlandais.

Le patron de l’équipe Red Bull, Christian Horner, a fait écho aux commentaires de son pilote car il pensait également que la pole n’était pas réalisable aujourd’hui, et a admis : « Nous avons vu depuis ce matin que Lewis était très, très fort.

« Ce nouveau moteur leur fournit évidemment de la puissance », a-t-il souligné. «Je pense que deuxième était le mieux que nous puissions espérer.

« Pour être là-haut au premier rang, ça nous va », a conclu le joueur de 47 ans.

Les deux rivaux s’aligneront donc sur la première ligne pour la course de sprint de demain, et personne ne sait qui sortira le premier du virage 1, car Hamilton visera à remporter le sprint de 24 tours, afin de limiter les dégâts de sa pénalité moteur. dimanche, tandis que Verstappen fera tout son possible pour empêcher que cela ne se produise.

Derrière les prétendants au titre, leurs ailiers occupaient la deuxième ligne avec Valtteri Bottas troisième, 0,535s de moins que le temps de la pole de son coéquipier, tandis que Sergio Perez était quatrième à 0,014s derrière le Finlandais.

Sans surprise maintenant, Pierre Gasly d’AlphaTauri était un excellent cinquième bien qu’à plus de huit dixièmes du meilleur temps.

Carlos Sainz était sixième pour Ferrari, à seulement 0,049 seconde du Français, tandis que Charles Leclerc devait se contenter de la septième place avec un dixième de moins que son coéquipier.

Lando Norris s’est classé huitième à seulement 0,020s du Monégasque, tandis que Daniel Ricciardo était à 0,059s plus loin en neuvième place. Un bon revirement de la part des pilotes McLaren qui étaient atrocement lents en FP1.

Pour compléter le top dix, Fernando Alonso d’Alpine a bien fait pour se qualifier pour la Q3, à seulement 0,074s de Ricciardo.

T2

Bien qu’il soit plus rapide que son coéquipier en FP1, Esteban Ocon a perdu face à Alonso en Q2 et a été le premier pilote à être éliminé dans la deuxième partie des qualifications, terminant 11e, ratant la Q3 de 0,056 seconde.

Sebastian Vettel a terminé 12e pour Aston Martin, à deux dixièmes supplémentaires d’Ocon. Il était suivi par Yuki Tsunoda en 13e position, à seulement 0,084s de l’Allemand.

Le duo Alfa Romeo, Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi, a terminé respectivement 14e et 15e, l’Italien ayant sept dixièmes de retard sur son coéquipier.

T1

Le premier à être éliminé après la première partie des qualifications, a été Lance Stroll d’Aston Martin qui a terminé ses qualifications à la 16e place, ratant le cut par 0,065 seconde à Räikkönen.

Stroll a été suivi par Nicolas Latifi à la 17e place qui a sur-qualifié son coéquipier George Russell lié à Mercedes de 0,056s pour un changement, car le Britannique a dû se contenter de la 18e sans passer en Q2 cette fois-ci.

Les Haas devaient être les derniers avec Mick Schumacher qui a battu Nikita Mazepin.