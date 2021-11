Qualifications Mexique: Bottas le vole alors que Mercs frappe Bulls

Valtteri Bottas a volé la vedette pour remporter la pole position du Grand Prix de Mexico 2021 alors que Mercedes ouvrait les robinets pour détruire Red Bull avec un lock-out au premier rang, Lewis Hamilton était le deuxième plus rapide.

Max Verstappen de Red Bull a commencé la séance en tant que favori, mais des problèmes avec l’aileron arrière de la RB16B ont contrarié l’équipe, ne leur faisant aucune faveur, l’as néerlandais devant se contenter de la troisième place devant son coéquipier Sergio Perez, le héros local qui a fait chanter les fans tout au long de la session.

Lance Stroll s’est écrasé tôt, le pilote Aston Martin s’éloignant de Peraltada. Bien que le pilote n’ait pas été blessé, il s’agissait d’un impact important qui a nécessité un long nettoyage et des réparations du TecPro supervisé par le directeur de course Michael Masi avant la reprise de la session.

En fin de compte, la journée appartenait à Bottas car il a réalisé l’un de ses meilleurs tours à ce jour pour prendre une pole inattendue, brisant le combat pour le titre mondial entre Hamilton et Verstappen en les battant simplement tous les deux. Le Finlandais a trouvé une riche veine de forme depuis l’annonce de son passage chez Alfa Romeo.

En FP3, quelques heures plus tôt, peu auraient parié contre Verstappen en pole position dans une bataille entre la magnificence aérodynamique des Red Bulls et la puissante puissance de Mercedes. Mais quand c’était important, en Q3, Mercedes a pris vie et a vraiment révélé pour la première fois ce week-end la main qu’ils tiennent, et c’est formidable.

Personne n’a pu toucher Valtteri Bottas en qualifications 💪#MexicoGP 🇲🇽 #F1 pic.twitter.com/STQNNRhZvV – Formule 1 (@F1) 6 novembre 2021

C’était un grand revirement, de FP3 à qualif, même par les champions du monde, avec Bottas trop bon ce jour-là; il a ensuite déclaré : « Ce furent des tours géniaux, surtout mon premier run en Q3. Je ne pouvais pas tout à fait égaler le même dernier secteur dans le second. Mais honnêtement, ce premier run en Q3 a été l’un de mes meilleurs tours, c’était un bon feeling.

« Avec des températures plus élevées, cet après-midi est arrivé et nous avons essayé de tout optimiser avec les températures et les réglages des pneus. C’était un plaisir de conduire », a ajouté Bottas.

Hamilton a fait de son mieux mais a admis que son coéquipier avait quelque chose en plus quand cela comptait : « Valtteri a fait un travail incroyable. Il a si bien piloté ces dernières courses. C’est vraiment super pour l’équipe. Ils ont travaillé si dur et nous ne pensions pas avoir le rythme ce week-end. Donc, verrouiller la première rangée est assez spécial.

« Je n’en ai vraiment aucune idée [what changed]. Ils avaient environ six dixièmes d’avance à une étape, puis quatre dixièmes d’avance, mais quoi qu’il arrive une fois en qualifications, nous avions un meilleur rythme. Je suis aussi choqué que tout le monde mais nous le prendrons quand même », a déclaré le champion du monde, qui visera sa troisième victoire sur le site le jour de la course – il a gagné en 2019.

Lorsque Bottas est arrivé en tête avec son tour étonnant en Q3, Red Bull s’est rendu compte qu’ils n’avaient aucune chance, même avec Perez offrant un remorquage à Verstappen lors de leurs premiers runs, l’écart était de plus de trois dixièmes de seconde.

Ajoutant l’insulte à la blessure, avec Perez en tête de la deuxième manche et Verstappen derrière pour le remorquage, le Mexicain en tête est tombé sur un Yuki Tsunoda errant dans l’AlphaTauri, qui a forcé le Red Bull sur l’herbe.

Verstappen, vainqueur ici en 2017 et 2018, a été affecté par l’incident, mais a parlé des points positifs du parc fermé après coup : .

« Je ne sais pas ce qui s’est passé devant moi mais il y avait deux gars qui partaient et je pensais qu’il allait y avoir un drapeau jaune, alors j’ai reculé et le tour, bien sûr, a été détruit. Même avec ça et sans avoir un bon équilibre, je pense que nous aurions quand même pu tenter cette pole position.

« Bien sûr, troisième n’est pas incroyable, mais je pense que c’est toujours mieux que de commencer deuxième. Les qualifications n’ont pas été notre chemin mais nous n’utilisons pas ces [soft] pneus, donc il y a encore beaucoup à se battre », a conclu Verstappen, qui mène Hamilton avec 12 points d’avance sur la course de dimanche.

Mercedes mène Red Bull au classement des constructeurs F1 2021 de 23 points après 17 manches.

Pierre Gasly a placé trois pilotes Honda dans le top cinq, le pilote AlphaTauri ayant jusqu’à présent l’un de ses week-ends inspirés.

La bataille Ferrari contre McLaren était plus serrée que jamais, avec Carlos Sainz se classant sixième malgré une séance remplie de problèmes, qui l’a vu parcourir lentement la piste alors que les systèmes de sa voiture démarraient. Ce furent des moments de tension jusqu’à ce qu’il se mette en route.

Sainz avait huit dixièmes de retard sur le meilleur temps et à seulement 0,002 de moins que Daniel Ricciardo de McLaren, tandis que Charles Leclerc dans l’autre Ferrari avait moins d’un dixième de retard sur son coéquipier.

Tsunoda était neuvième mais encourt des pénalités de grille liées au moteur, tout comme Lando Norris qui a complété le top dix, dans la McLaren, mais perdra également l’ordre.

Sebastian Vettel était 11e, et les autres étaient à peu près là où on s’y attendait, à l’exception d’Alpine dont le vainqueur du Grand Prix de Hongrie, Esteban Ocon, n’était bon que pour la 15e tandis que son coéquipier Fernando Alonso n’a pas dépassé la Q1.

M. Saturday alias George Russell était à nouveau dans le coup, plantant la Williams 13e, tandis que son coéquipier Nicolas Latifi n’était bon que pour la 17e, huit dixièmes de moins que son coéquipier en Q1.

Les pénalités pour Stroll, Russell, Ocon, Tsunoda et Norris signifient qu’ils tombent à l’arrière de la grille, ce qui constituera une bataille intéressante au milieu de terrain inférieur.

Résultat des qualifications pour le Grand Prix de Mexico :