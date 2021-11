Qualifications pour la Coupe du Monde Qatar 2022 | Scaloni confirme que Messi jouera contre le Brésil

15/11/2021 à 19:49 CET

Le sélectionneur argentin, Lionel scaloni, a confirmé ce lundi en conférence de presse que le capitaine de l’Albiceleste Lionel Messi jouera ce mardi contre le Brésil, déjà classé, lors de la 14e journée des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde Qatar 2022.

« L’autre jour, il était déjà bien sur le plan physique et nous avons finalement décidé qu’il valait mieux qu’il joue quelques minutes pour qu’il puisse avoir de bonnes sensations. Pour demain, il est confirmé qu’il jouera. J’espère qu’il va bien », a déclaré l’entraîneur.

En échange, Leandro Paredes et Paulo Dybala sont dans le doute en raison d’inconforts physiques.

« Dybala est venu avec un coup avant de venir en équipe nationale et à la mi-temps contre l’Uruguay, il était un peu chargé et nous avons décidé de le sortir car cela ne valait pas la peine de le risquer. Maintenant, nous attendons son étude. S’il n’a rien, il fera partie de l’appel », Held.

Concernant Paredes, il a déclaré qu' »en principe, ça va » et qu’ils évalueront s’ils l’incluent dans l’appel final. « Il reste encore une pratique. C’est une décision qui sera jusqu’à la dernière minute. Il vient avec de nombreux jours de congé, mais le plus important est qu’il se porte bien avec sa maladie. La blessure est guérie, en théorie ça va , mais nous déciderons demain », a-t-il déclaré.

Même avec un match de moins (la rencontre suspendue au Brésil), Canarinha et l’Argentine sont en tête des qualifications sud-américaines avec respectivement 34 et 28 points.

Ils sont suivis de l’Équateur (20), du Chili (16), de la Colombie (16), de l’Uruguay (16), du Pérou (14), du Paraguay (12), de la Bolivie (12) et du Venezuela (7).

« Si nous nous qualifions, nous devrons le célébrer. Nous tenons pour acquis que l’Argentine doit être là en raison des difficultés des autres équipes. Aujourd’hui, le football est très difficile. Nous sommes dans une position relativement confortable avec certains matchs à allez et ça c’est pour Remarcate. On est bien et s’il réussit, c’est d’être satisfait. La difficulté des éliminatoires sud-américains est maximale », a estimé le sélectionneur.

Pour Scaloni, le Brésil est un rival « de grande difficulté » et une équipe très verticale. « Ils n’élaborent pas tellement. Ils récupèrent le ballon rapidement avant une défaite ou un mauvais départ et ils ne pardonnent pas. Il faut prendre nos précautions et savoir où on peut leur faire mal », a-t-il déclaré.