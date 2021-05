Qualifier aux côtés de Verstappen “le strict minimum” pour Perez · .

Sergio Perez a déclaré que verrouiller la deuxième ligne pour Red Bull était l’exigence de son rôle dans l’équipe et qu’il avait encore des performances à trouver.

Perez s’est qualifié juste derrière son coéquipier Max Verstappen et a pu suivre le rythme de lui tout au long des qualifications, notamment en Q3 avec un train de pneus moyen. Il a dit que sa performance était «comme elle devrait être, bien sûr».

«Il y a des raisons pour lesquelles ils n’étaient pas comme ça dans le passé. Mais c’est absolument le minimum. Donc je n’y pense même pas.

Après s’être qualifié quatrième pour la course d’aujourd’hui, Perez a estimé qu’il y avait plus de temps dans la voiture. «Mais les objectifs ou que je sois là où je dois être ou non, je ne suis pas dérangé par ce genre de choses.

«Je veux juste m’améliorer et bien que la position sur la grille soit bonne, je ne suis pas satisfait de la façon dont j’étais au sommet de la voiture», a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, je n’ai pas pu tirer le meilleur parti de mes pneus, nous avons donc du travail à faire pour comprendre cela.»

Perez a surpassé Verstappen pour la course précédente à Imola. Il a dit qu’il était beaucoup moins à l’aise dans la voiture Red Bull à l’Autodromo do Algarve en comparaison. «C’est pire», a-t-il dit, «c’est comparable à Bahreïn.

«Évidemment, Bahreïn était mon premier week-end et ce n’était jamais aussi mauvais mais Imola était une piste très différente, donc c’était beaucoup mieux en qualifications, j’ai pu faire la bonne progression.

«Alors que je pense qu’il y a des fondamentaux qui me manquaient aujourd’hui sur mes pneus et que je n’en tirais pas le maximum, je dis donc théoriquement que je peux faire un bon tour, des secteurs ici et là, mais sans pouvoir le mettre [together] au bon moment.”

